Молодежная сборная России по футболу сыграла вничью с «молодежкой» «Баварии»

«Мы выставили, можно сказать, экспериментальный состав на матч с “Баварией”. Хотели предоставить больше игровой практики ребятам, которые до этого проводили на поле меньше времени, чем остальные, — заявил старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов , которого цитирует официальный сайт РФС. — В целом итоговый результат можно считать закономерным, ведь по ходу поединка хорошие голевые моменты были как у нас, так и у соперника».

«Мы довольны прошедшим сбором, он был очень важным для команды, мы получили массу полезной информации. Нам нужно было встретиться после долгого перерыва, потренироваться, сыграть вместе. Таким образом, когда мы соберемся в следующий раз в марте, нам не придется начинать подготовку к отборочным играм чемпионата Европы-2019 среди игроков до 21 года с нуля. На испанском сборе была большая часть ребят из костяка команды, а также несколько новичков. Дебютанты неплохо проявили себя, некоторые из них вполне могут получить вызов на следующий сбор команды в марте», — отметил тренер.