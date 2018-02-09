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03:55 (мск), источник: Р-Спорт

Молодежная сборная России по футболу сыграла вничью с «молодежкой» «Баварии»

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Футболисты молодежной сборной России (игроки не старше 23 лет) сыграли вничью со сверстниками из мюнхенской «Баварии» в заключительном контрольном матче на сборе в Испании.

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе российской сборной гол забил Иван Обляков.

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Ранее на сборе россияне обыграли китайский «Тяньцзинь Тэда» (5:0) и проиграли венгерскому «Видеотону» (0:2).

«Мы выставили, можно сказать, экспериментальный состав на матч с “Баварией”. Хотели предоставить больше игровой практики ребятам, которые до этого проводили на поле меньше времени, чем остальные, — заявил старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов, которого цитирует официальный сайт РФС. — В целом итоговый результат можно считать закономерным, ведь по ходу поединка хорошие голевые моменты были как у нас, так и у соперника».

«Мы довольны прошедшим сбором, он был очень важным для команды, мы получили массу полезной информации. Нам нужно было встретиться после долгого перерыва, потренироваться, сыграть вместе. Таким образом, когда мы соберемся в следующий раз в марте, нам не придется начинать подготовку к отборочным играм чемпионата Европы-2019 среди игроков до 21 года с нуля. На испанском сборе была большая часть ребят из костяка команды, а также несколько новичков. Дебютанты неплохо проявили себя, некоторые из них вполне могут получить вызов на следующий сбор команды в марте», — отметил тренер.

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