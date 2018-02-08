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11:46 (мск), источник: Прессбол

Сборная Беларуси проведет товарищеский матч с азербайджанцами

Сборные Беларуси и Азербайджана 23 марта проведут товарищеский матч. Встреча пройдет в Баку.

Источник: Reuters

Время начала и точное место проведения матча станут известны позднее, отмечает пресс-служба БФФ.

Сборная Азербайджана занимает 118 строчку в рейтинге ФИФА и 22 место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА. Ранее сборные Беларуси и Азербайджана пересекались лишь однажды. В мае 1996 года в рамках товарищеского матча на стадионе «Городской» в Молодечно соперники сыграли вничью 2:2.

В марте сборной Беларуси предстоит сыграть контрольный матч со словенцами. А 8 сентября команда Игоря Криушенко стартует в Лиге наций УЕФА домашним матчем против Сан-Марино.

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