Сборная Беларуси проведет товарищеский матч с азербайджанцами

Сборная Азербайджана занимает 118 строчку в рейтинге ФИФА и 22 место в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА. Ранее сборные Беларуси и Азербайджана пересекались лишь однажды. В мае 1996 года в рамках товарищеского матча на стадионе «Городской» в Молодечно соперники сыграли вничью 2:2.