Сборная Марокко выиграла чемпионат африканских наций, разгромив в финале Нигерию

Это четвертый розыгрыш чемпионата африканских наций. Ранее турнир выигрывали ДР Конго (дважды), Тунис и Ливия. В чемпионате африканских наций, в отличие от Кубка африканских наций, могут принимать участие лишь футболисты национальных африканских чемпионатов. Самыми известными участниками розыгрыша 2018 года можно назвать двух камерунских полузащитников — Кларенса Битанга, ранее выступавшего в чемпионате Греции, и воспитанника «Мальорки» Давида Это'О, младшего брата экс-форварда «Реала», «Барселоны» и «Анжи» Самюэля Это'О. Впрочем, Камеруну их наличие не помогло — команда заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф.