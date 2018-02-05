Сборная Марокко выиграла чемпионат африканских наций, разгромив в финале Нигерию
Сборная Марокко выиграла чемпионат африканских наций. В финале марокканцы разгромили Нигерию — 4:0.
Сборная Марокко выиграла чемпионат африканских наций. В финале марокканцы разгромили Нигерию — 4:0.
Накануне в игре за бронзу Судан взял верх над Ливией — 2:1.
Это четвертый розыгрыш чемпионата африканских наций. Ранее турнир выигрывали ДР Конго (дважды), Тунис и Ливия. В чемпионате африканских наций, в отличие от Кубка африканских наций, могут принимать участие лишь футболисты национальных африканских чемпионатов. Самыми известными участниками розыгрыша 2018 года можно назвать двух камерунских полузащитников — Кларенса Битанга, ранее выступавшего в чемпионате Греции, и воспитанника «Мальорки» Давида Это'О, младшего брата
Чемпионат африканских наций
Финал
Марокко — Нигерия — 4:0 (1:0).