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00:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сборная Марокко выиграла чемпионат африканских наций, разгромив в финале Нигерию

Сборная Марокко выиграла чемпионат африканских наций. В финале марокканцы разгромили Нигерию — 4:0.

Накануне в игре за бронзу Судан взял верх над Ливией — 2:1.

Это четвертый розыгрыш чемпионата африканских наций. Ранее турнир выигрывали ДР Конго (дважды), Тунис и Ливия. В чемпионате африканских наций, в отличие от Кубка африканских наций, могут принимать участие лишь футболисты национальных африканских чемпионатов. Самыми известными участниками розыгрыша 2018 года можно назвать двух камерунских полузащитников — Кларенса Битанга, ранее выступавшего в чемпионате Греции, и воспитанника «Мальорки» Давида Это'О, младшего брата экс-форварда «Реала», «Барселоны» и «Анжи» Самюэля Это'О. Впрочем, Камеруну их наличие не помогло — команда заняла последнее место в группе и не вышла в плей-офф.

Чемпионат африканских наций

Финал

Марокко — Нигерия — 4:0 (1:0).

Марокко
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