Костакурта: Конте выбыл из списка кандидатов на пост наставника сборной Италии

«Конте на днях подтвердил, что хочет продолжать работать на ежедневной основе на клубном уровне как минимум в ближайшие 18 месяцев по действующему контракту с «Челси». Так что он из списка кандидатов выбыл.
Есть другие тренеры, которые более или менее доступны. Например, Роберто Манчини, у которого контракт с «Зенитом». Нам нужно выяснить, кого мы можем пригласить, а кого нет.
Если сейчас ничего не произойдёт, то имя нового тренера будет объявлено в июне. Не думаю, что будут проблемы с тем, что наставник молодёжной команды Ди Бьяджо будет исполнять обязанности главного тренера основной сборной в двух предстоящих товарищеских матчах, — цитирует Костакурту Sky Sport Italia.