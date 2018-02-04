Костакурта: Конте выбыл из списка кандидатов на пост наставника сборной Италии

Источник: Reuters

«Конте на днях подтвердил, что хочет продолжать работать на ежедневной основе на клубном уровне как минимум в ближайшие 18 месяцев по действующему контракту с «Челси». Так что он из списка кандидатов выбыл.

Есть другие тренеры, которые более или менее доступны. Например, Роберто Манчини, у которого контракт с «Зенитом». Нам нужно выяснить, кого мы можем пригласить, а кого нет.