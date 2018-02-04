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22:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Костакурта: Конте выбыл из списка кандидатов на пост наставника сборной Италии

Помощник чрезвычайного комиссара Федерации футбола Италии Алессандро Костакурта подтвердил, что главный тренер «Челси» Антонио Конте выбыл из числа кандидатов на пост наставника сборной страны.

Источник: Reuters

«Конте на днях подтвердил, что хочет продолжать работать на ежедневной основе на клубном уровне как минимум в ближайшие 18 месяцев по действующему контракту с «Челси». Так что он из списка кандидатов выбыл.

Есть другие тренеры, которые более или менее доступны. Например, Роберто Манчини, у которого контракт с «Зенитом». Нам нужно выяснить, кого мы можем пригласить, а кого нет.

Если сейчас ничего не произойдёт, то имя нового тренера будет объявлено в июне. Не думаю, что будут проблемы с тем, что наставник молодёжной команды Ди Бьяджо будет исполнять обязанности главного тренера основной сборной в двух предстоящих товарищеских матчах, — цитирует Костакурту Sky Sport Italia.

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