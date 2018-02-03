Сборные России и Португалии сыграют в финале Кубка легенд по футболу
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сборная России встретится с командой Португалии в финале Кубка легенд по футболу. Турнир проходит в Москве на Малой спортивной арене «Лужники».
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сборная России встретится с командой Португалии в финале Кубка легенд по футболу. Турнир проходит в Москве на Малой спортивной арене «Лужники».
Команда Португалии стала победителем группы B. Португальцы одержали победы над сборными Франции (7:5) и Германии (6:4).
Россияне ранее выиграли группу А, победив команду звезд — 7:5 и сборную Италии — 8:5.
Кубок легенд — турнир ветеранов (игроки старше 35 лет), который проводится ежегодно с 2009 года; с 2011 года он носит имя Константина Еременко. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут. Победителем турнира неизменно становится сборная России.