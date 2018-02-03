Сборные России и Португалии сыграют в финале Кубка легенд по футболу

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы»
Продукты, которых теперь можно не бояться
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном
5 городов, где жилье дорожает быстрее всего
Светлана Ходченкова высказалась против равноправия в паре
Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Леванте
Реал
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Кротоне
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Амьен0
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монпелье0
Анже1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Страсбур0
Бордо1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ницца0
Тулуза0
Футбол. Зарубежный
20:30
Арсенал5
Эвертон1
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М0
РБ Лейпциг1
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес2
Сельта1
Футбол. Зарубежный
20:00
Сампдория1
Торино1
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль0
ПСЖ3
Футбол. Зарубежный
18:15
Бетис2
Вильярреал1
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув3
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут2
Стоук Сити1
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер1
Суонси1
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед2
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Бромвич Альбион2
Саутгемптон3
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург0
Байер0
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта1
Хоффенхайм1
Футбол. Зарубежный
17:30
Шальке-041
Вердер2
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц0
Бавария2
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург1
Штутгарт1
Футбол. Зарубежный
15:30
Бернли1
Манчестер Сити1
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар5
Севилья1
Все события
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Шоу про похудение с Анфисой Чеховой: новые фото и дата премьеры
«Газель не пройдет»: уже 140 аварий
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры
Оправданные CAS ждут приглашения: МОК решит судьбу 15 россиян
Сборные России и Португалии сыграют в финале Кубка легенд
Футболиста Кокорина назвали клоуном
Анджелина Джоли в смелом платье отправилась на шопинг
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Продукты, которых теперь можно не бояться
Выдан первый в России ипотечный кредит под 6 процентов
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
Фоторепортажи
11Загитова и Медведева уехали на Олимпиаду молча
25Минус Шипулин, Устюгов, Ан. Кого не будет на Играх
20:59 (мск), источник: ТАСС

Сборные России и Португалии сыграют в финале Кубка легенд по футболу

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сборная России встретится с командой Португалии в финале Кубка легенд по футболу. Турнир проходит в Москве на Малой спортивной арене «Лужники».

Источник: РИА "Новости"

Команда Португалии стала победителем группы B. Португальцы одержали победы над сборными Франции (7:5) и Германии (6:4).

Читайте также
Итальянец Тотти выступит на Кубке легенд футбола в Москве

Россияне ранее выиграли группу А, победив команду звезд — 7:5 и сборную Италии — 8:5.

Кубок легенд — турнир ветеранов (игроки старше 35 лет), который проводится ежегодно с 2009 года; с 2011 года он носит имя Константина Еременко. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут. Победителем турнира неизменно становится сборная России.

 "Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
Родченков на допросе в CAS не смог вразумительно ответить на вопросы
Оправданные CAS ждут приглашения: МОК решит судьбу 15 россиян
Как Мурат Гассиев и Юниер Дортикос шли к бою друг с другом
Футболисты «Спартака» проиграли китайскому клубу
«Тосно» и долги. Куда ушли деньги за Заболотного и Маркова
«Арсенал» объявил о продлении контракта с Озилом
Дебютный гол Санчеса за МЮ принес победу над «Хаддерсфилдом»
Новости
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Девять алгоритмов, которые уже принимают за вас решения Вы еще уверены, что сами принимаете свои решения?
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
Весеннее настроение в лукбуках российских дизайнеров Предлагаем запастись терпением, собраться с силами, начать качать пресс, а еще взглянуть на новые коллекции российских дизайнеров
Дети
Подписчики раскритиковали Собчак за «постановочное» фото с сыном По мнению пользователей соцсетей, на новом снимке с маленьким Платоном телеведущая выглядит слишком неестественно.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь