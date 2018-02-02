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21:41 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: Рональд Куман возглавит сборную Нидерландов

Бывший главный тренер «Саутгемптона» и «Эвертона» Рональд Куман возглавит сборную Нидерландов, утверждает De Telegraaf.

Источник: Reuters

По информации издания, презентация 54-летнего специалиста состоится в следующую пятницу.

Сообщается, что руководство Королевского футбольного союза Нидерландов потратило около 100 дней на анализ кандидатур и выбор подходящего специалиста. В итоге в федерации сошлись на том, что Куман — лучшая кандидатура на этот пост. Ожидается, что его контракт будет рассчитан до чемпионата мира 2022 года.

Напомним, сборная Нидерландов не смогла пробиться на Евро-2016 и ЧМ-2018. Пост главного тренера национальной команды остаётся свободным после того, как его в ноябре прошлого года покинул Дик Адвокат.

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