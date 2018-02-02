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15:31 (мск), источник: Р-Спорт

Глава FIGC: Конте заинтересован в работе со сборной Италии

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Возглавляющий лондонский «Челси» Антонио Конте хочет вернуться на пост главного тренера сборной Италии, заявил чрезвычайный комиссар Итальянской федерации футбола (FIGC) Роберто Фаббричини.

Источник: Reuters

Пост главного тренера сборной Италии стал вакантным в ноябре 2017 года после отставки Джанпьеро Вентуры, связанной с невыходом команды на чемпионат мира впервые за 60 лет.

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Среди кандидатов на его замену в прессе назывались имена Роберто Манчини, ныне возглавляющего санкт-петербургский «Зенит», Карло Анчелотти, Массимилиано Аллегри, Клаудио Раньери, Конте. С 2014 по 2016 год Конте уже тренировал сборную Италии.

«Манчини был в Риме, но мы не связывались с ним. Конте, похоже, снова хочет возглавить сборную Италии. Анчелотти непостоянен, Раньери — тоже нет. Фаворита не существует, мы должны оценить плюсы и минусы. Мы также должны оценить соответствие требованиям федерации и объяснить тем, кто придет после нас, что будет новое управление», — сказал Фаббричини, чьи слова приводит goal.com.

В четверг Фаббричини, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Италии, возглавил FIGC в должности чрезвычайного комиссара, после того как федерации не удалось избрать нового главу в четырех турах голосования.

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