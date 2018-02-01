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1 февраля, источник: БЕЛТА

Бывший тренер футбольной сборной Беларуси Бернд Штанге стал наставником сборной Сирии

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-наставник футбольной сборной Беларуси Бернд Штанге будет главным тренером сборной Сирии, сообщают информагентства.

Источник: БЕЛТА

Немецкий специалист, которому в марте исполнится 70 лет, работал в Беларуси с 2007 по 2011 год. Именно под его началом белорусская сборная добилась наивысшего достижения в рейтинге ФИФА, поднявшись на 36-е место в 2011 году.

Вернувшись на родину, Бернд Штанге два года не занимался тренерской деятельностью, а с 2013 по 2016 год возглавлял сборную Сингапура. За долгие годы карьеры Штанге тренировал национальные сборные Омана и Ирака, а также клубы Германии, Австралии, Украины и Кипра.

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