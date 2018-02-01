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09:08 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты сборной Мексики победили команду Боснии и Герцеговины в товарищеском матче

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Сборная Мексики по футболу одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в товарищеском матче.

Источник: AP 2018

Встреча, прошедшая в среду в Сан-Антонио, завершилась со счетом 1:0 в пользу мексиканцев. Единственный гол на 65-й минуте забил Уго Айала.

Сборная Мексики летом сыграет на чемпионате мира, который пройдет в России. Боснийцы не сумели отобраться на мундиаль.

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