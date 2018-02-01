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Футболисты сборной Мексики победили команду Боснии и Герцеговины в товарищеском матче
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Сборная Мексики по футболу одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в товарищеском матче.
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Сборная Мексики по футболу одержала победу над командой Боснии и Герцеговины в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в среду в
Сборная Мексики летом сыграет на чемпионате мира, который пройдет в России. Боснийцы не сумели отобраться на мундиаль.