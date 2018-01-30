Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Избавим РФ от этой чумы»: ответ на санкции США готов - СМИ
Врачи: «Теперь тяжелых пациентов никто не захочет брать»
Поклонники сравнили юную Кожевникову с дочкой Синди Кроуфорд
Американка нашла тайную комнату в собственном доме
Тарасов и Костенко обвенчались и сыграли свадьбу
Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.01
Сельта3
Бетис2
Футбол. Зарубежный
28.01
Рома0
Сампдория1
Футбол. Зарубежный
28.01
Марсель2
Монако2
Футбол. Зарубежный
22:45
Вест Хэм Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:45
Суонси
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Хаддерсфилд
Ливерпуль
Все события
США сравнили урожай зерновых в Крыму и на Украине
СМИ: Почему Индия забраковала российские С-400
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
Родченков рассказал о роли Путина в допинговом скандале
Стала известна первая россиянка, отказавшаяся от участия в ОИ
Тарасов и Костенко обвенчались и сыграли свадьбу
Юлия Высоцкая в парке и милом берете прогулялась по Лондону
Можно ли распознать психопата в своем окружении?
Куркума помогает пожилым
В Петербурге сдают квартиру, в которой жил Гнойный
Как молодой семье получить льготное жилье
Фоторепортажи
11Разгром «Валенсии», матчи Кубка Англии и другие события выходных
18ЦСКА отрывается. И группа поддержки — тоже
02:07 (мск), источник: ТАСС

Тренер сборной России Черчесов заявил, что внимательно следит за Дзюбой

ТАСС, 30 января. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов внимательно следит за физическим состоянием и подготовкой нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее 29-летний форвард по решению тренерского штаба петербургского клуба не полетел на учебно-тренировочный сбор команды в ОАЭ и тренировался вместе с «Зенитом-2». По информации ТАСС, нападающий может перейти в тульский «Арсенал». Последний раз он сыграл за национальную команду 9 октября 2016 года против команды Коста-Рики (3:4). В 22 играх нынешнего сезона форвард забил два мяча.

«Мы еще после Кубка конфедераций декларировали, что стоит вопрос, нужен нам высокий нападающий или нет, и второй вопрос — в каком состоянии. Мы внимательно смотрим, кто в каком состоянии, всех знаем, тот же Дзюба у меня с 18 лет уже играл, поэтому я четко понимаю, что ему надо, чтобы он себя проявлял. Мы не берем имена, а берем именно тех футболистов, которые понимают, куда и зачем пришли, что от них требуется и как себя вести, чтобы команда была командой», — сказал Черчесов.

Читайте также
Игра без Джикии: как сборной России заделать дыру в центре обороны

По его словам, любой защитник может рассчитывать на вызов в сборную после травмы Георгия Джикии. 24-летний защитник 18 января получил разрыв крестообразной связки левого колена в контрольном матче «Спартака».

«Спокойно к таким вещам относиться нельзя, но жизнь заставляет нас относиться к ним по-рабочему, в этот момент никаких мыслей нет. Сейчас идет подготовка, мы знаем, кто у нас в списках, смотрим за многими футболистами. Посмотрим, кто куда перейдет, какие будут передвижения в трансферное окно, и из этого будем исходить. Футболистов, которые у нас были, мы знаем, у каждого будет шанс заявить о себе», — отметил тренер.

Сборная России в марте проведет контрольные матчи с командами Бразилии и Франции.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Родченков в суде начал путаться в своих же показаниях
Хочу, чтобы россияне прочувствовали то, что пережила Франция
Родченков рассказал о роли Путина в допинговом скандале
Стала известна первая россиянка, отказавшаяся от участия в ОИ
ЦСКА в третий раз подряд сыграл вничью в товарищеском матче
Назначен капитан сборной России по хоккею на Олимпиаде-2018
Футбольный клуб, созданный Дэвидом Бекхэмом, принят в MLS
Прошла жеребьевка 1/8 финала Кубка Англии по футболу
Спорт-Экспресс
Авто
В Россию приедет новый маленький кроссовер Toyota Новым президентом компании ООО «Тойота Мотор» назначен Сюдзи Суга, который рассказал, какие новинки вскоре появятся на нашем рынке
Hi-Tech
Пользователи сети пришли в ярость из-за японской «дьявольской игры» Любой шаг приводит персонажа к гибели...
Кино
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов» Модная космическая тематика, отмеченная режиссерская работа Андрея Звягинцева, «Оптимисты» и «Анна Каренина» — как вручали престижную российскую кинонаграду, смотрите в нашем фоторепортаже
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
18 моделей сумок, которые будут популярны в 2018 году Рассказываем о сумках, на которые точно стоит делать ставку в новом сезоне.
Дети
Рождаемость в России снизилась до минимума за 10 лет В прошлом году в стране родилось 1,689 млн человек.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь