Тренер сборной России Черчесов заявил, что внимательно следит за Дзюбой

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее 29-летний форвард по решению тренерского штаба петербургского клуба не полетел на учебно-тренировочный сбор команды в ОАЭ и тренировался вместе с «Зенитом-2». По информации ТАСС, нападающий может перейти в тульский «Арсенал». Последний раз он сыграл за национальную команду 9 октября 2016 года против команды Коста-Рики (3:4). В 22 играх нынешнего сезона форвард забил два мяча.

«Мы еще после Кубка конфедераций декларировали, что стоит вопрос, нужен нам высокий нападающий или нет, и второй вопрос — в каком состоянии. Мы внимательно смотрим, кто в каком состоянии, всех знаем, тот же Дзюба у меня с 18 лет уже играл, поэтому я четко понимаю, что ему надо, чтобы он себя проявлял. Мы не берем имена, а берем именно тех футболистов, которые понимают, куда и зачем пришли, что от них требуется и как себя вести, чтобы команда была командой», — сказал Черчесов.

Читайте также Игра без Джикии: как сборной России заделать дыру в центре обороны

По его словам, любой защитник может рассчитывать на вызов в сборную после травмы Георгия Джикии. 24-летний защитник 18 января получил разрыв крестообразной связки левого колена в контрольном матче «Спартака».

«Спокойно к таким вещам относиться нельзя, но жизнь заставляет нас относиться к ним по-рабочему, в этот момент никаких мыслей нет. Сейчас идет подготовка, мы знаем, кто у нас в списках, смотрим за многими футболистами. Посмотрим, кто куда перейдет, какие будут передвижения в трансферное окно, и из этого будем исходить. Футболистов, которые у нас были, мы знаем, у каждого будет шанс заявить о себе», — отметил тренер.