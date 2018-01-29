Игра без Джикии: как сборной России заделать дыру в центре обороны

Источник: РИА "Новости"

Травма Георгия Джикии — более сильный удар даже не для Массимо Карреры, а для Станислава Черчесова. Если главный тренер «Спартака» может заменить центрального защитника срочно купленным легионером, то у его коллеги из сборной России такой возможности нет. Высока вероятность, что Джикия не успеет восстановиться и набрать форму к ЧМ-2018. Как заменить, пожалуй, сильнейшего на сегодняшний день российского игрока этого амплуа? Есть не менее четырех вариантов, связанных, что любопытно, в основном с защитниками «армейцев».

Вариант первый: Василий Березуцкий

Первое решение проблемы — самое очевидное: вернуть в национальную команду кого-то из стопперов-«старичков» ЦСКА. Братья Березуцкие и Сергей Игнашевич продолжают выступления на высоком уровне. Борются с красно-синими за медали чемпионата России, осенью играли в Лиге чемпионов. Никто из них пока не едет откровенно с рынка, поменяв ЦСКА на какого-нибудь аутсайдера РФПЛ или чемпионат Казахстана. Они сыграны с основным голкипером Игорем Акинфеевым и другим стоппером «армейцев» Виктором Васиным, которого Черчесов наигрывал в тройке с Джикией и Фёдором Кудряшовым.

Не нужно быть главным тренером сборной России, чтобы прийти к выводу, что братья Березуцкие и Игнашевич уже не те, какими были около 10 лет назад, когда национальная команда добиралась с ними до полуфинала Евро-2008. Но разве они виноваты в том, что в России до сих пор нет более умелых центральных защитников? Конечно, нет. Кажется, самый подходящий кандидат из этого «вечного» трио — Василий Березуцкий. По статистике Sofascore, он выигрывает в нынешнем чемпионате России 71% единоборств. Это лучший показатель в РФПЛ по сезону. Грустно, что Василий, похоже, не горит желанием возвращаться в сборную России, где за свою зарплату он ничего, кроме критики, скорее всего, не получит. Вот только когда родина зовёт, отказывать не принято.

Вариант второй: Никита Чернов

Следующий вариант связан с определённым риском, однако может принести большую пользу сборной России в будущем. Почему бы Черчесову не наиграть в тройке центральных защитников молодого стоппера, который получит на чемпионате мира неоценимый опыт? Этот опыт очень пригодится растущему игроку в будущем, а национальная команда наверняка получит хорошего центрального защитника на многие годы. Есть ещё полгода, чтобы найти оптимальную кандидатуру и внедрить новичка в состав, но загвоздка в другом — есть ли действительно перспективные футболисты данного амплуа.

Из молодых стопперов более 500 минут сыграли в нынешнем сезоне РФПЛ лишь четверо: Никита Чернов («Урал», арендован у ЦСКА), Алексей Грицаенко («Краснодар»), Егор Сорокин («Рубин») и Дмитрий Баринов («Локомотив»), которого, впрочем, Юрий Сёмин использовал то в центре обороны, то в средней линии.

Здесь выделяется Чернов. Во-первых, Никита уже привлекался в сборную России, причём ещё до того, как дебютировал в основе ЦСКА. Фабио Капелло разглядел потенциал Никиты. Да и как его было не увидеть, если Чернов — игрок из чемпионской юношеской сборной России 1996 года рождения? Правда, золотой Евро-2013 он пропустил по болезни, однако два года спустя на чемпионате Европы U-19 добрался с командой Дмитрия Хомухи до финала. Чернов наконец-то стал получать стабильную практику в РФПЛ. После перехода на правах аренды сыграл 10 матчей за «Урал». У Никиты 64% выигранных единоборств — столько же, кстати, сколько и у Джикии.

Вариант третий: полузащитник

Третий возможный тренерский ход: заменить травмированного спартаковца… полузащитником. Это не значит, что нужно перевести в центр обороны Романа Зобнина или Алексея Миранчука. Черчесову достаточно просто поменять тактику, перейдя на игру в два центральных защитника.

В российском футболе плохо со штатными разрушителями, а вот в полузащите выбор у главного тренера национальной команды высок. На четыре-пять позиций претендуют Зобнин, Денис Глушаков, Александр Головин, Далер Кузяев, Алан Дзагоев, Миранчук и ещё целая группа людей. Хватает даже без отодвинутого от сборной России Игоря Денисова. Кроме того, яркой игрой в Испании напоминает о себе левый вингер Денис Черышев. При системе в пять номинальных защитников сразу несколько из этих игроков будут оставаться в запасе, особенно если в атаке Черчесов будет ставить пару Фёдор Смолов — Александр Кокорин, а не одного чистого нападающего. Возможно, в такой ситуации логичнее играть с насыщенной линией полузащиты, что помогло бы несколько снизить нагрузку на «хрустальную» оборону сборной России.

В центре защиты при схеме 4−5−1 можно было бы поставить сыгранную пару В. Березуцкий — Васин, а то и пару В. Березуцкий — Нойштедтер. Второй дуэт, возможно, окажется даже более надёжным, поскольку тут речь идёт об игроках с большим международным опытом. За плечами Василия огромное количество матчей в еврокубках. Роман в свою очередь долгие годы выступал в Бундеслиге и поиграл за «Шальке» в Лиге чемпионов в центре обороны.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BSOYRM7hIUJ/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:31.99074074074074% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BSOYRM7hIUJ/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Ciao brats! #teamrussia</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/romainnewton/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Roman Neustädter</a> (@romainnewton) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-29T14:02:46+00:00">Mar 29, 2017 at 7:02am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

У нас принято критиковать Нойштедтера за любую ошибку, при этом точно такие же промахи со стороны Васина, Джикии и Кудряшова быстро забываются и прощаются. Это говорит только о том, что проблема не в Нойштедтере, а в сохраняющимся отношении к нему, как к чужаку. Если бы Роману недоставало класса, он не стал бы игроком основы «Шальке» и не был бы одним из лидеров по количеству проведённых минут в «Фенербахче». Тренер турецкой команды выпускал бы на поле арендованного у «Зенита» Луиша Нету, вот только португалец сел на «банку», а играет россиянин.

Впрочем, на Евро-2016 Нойштедтер действовал в сборной России на позиции опорного полузащитника, а это, видимо, не оптимальное место для него. Например, Кор Пот, помогавший Дику Адвокату в «Фенербахче», полагает, что Нойштедтера уместнее использовать именно как центрального защитника, поскольку для «опорника» Роман — слишком добрый парень. Ему недостает злости, где-то даже излишней агрессии, чтобы вырывать мяч в середине поля с «мясом».

Черчесов может сделать «армейскую» связку В. Березуцкий — Фернандес (правый центральный и правый защитники) и «немецкую» Нойштедтер — Рауш (слева). Понятно, что паре В. Березуцкий — Нойштедтер где-то будет недоставать скорости, но опыт всё-таки великая вещь. Ничто не мешает и в этих условиях сделать крепкую команду с четырьмя защитниками. К примеру, сборная Исландии весь Евро-2016 отыграла с не вдохновляющим вроде бы дуэтом Кари Арнасон («Мальмё») — Рагнар Сигурдсон («Краснодар»), что не помешало исландцам удивить всю Европу. Тот же Сигурдсон увереннее чувствовал себя в «Краснодаре» при двух стопперах, чем в «Рубине» Курбана Бердыева при трёх. Возможно, то же самое в тактическом плане относится и к Нойштедтеру.

Вариант четвёртый: Марио Фернандес

Самый неожиданная, на первый взгляд, идея — наиграть в центре обороны ещё одного «армейца» Марио Фернандеса. В ЦСКА натурализованный бразилец действует только на правом фланге, однако в сборной России он освободит эту позицию для Игоря Смольникова, Владислава Игнатьева или кого-то другого (благо, хорошие кандидаты есть), а сам уйдёт на место правого центрального защитника.

У Фернандеса в принципе имеются все качества, чтобы превратиться в одного из стопперов. Марио довольно высок (189 см), быстр, силён в борьбе (61% выигранных единоборств — приличный показатель для футболиста его амплуа) и умеет грамотно распорядиться мячом. При схеме с двумя центральными защитниками опасения насчёт Фернандеса в новой роли были бы выше, поскольку ему, конечно, недостаёт каких-то навыков, а в модели 3−5−2 (либо 5−3−2) риск всё же ниже. Наоборот, он способен здорово заменить левшу Джикия в правой зоне.