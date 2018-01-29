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20:41 (мск), источник: Sports.kz

КФФ прокомментировала возможное назначение Стоилова главным тренером сборной РК

В Казахстанской федерации футбола прокомментировали возможное назначение кормчего ФК «Астана» Станимира Стоилова на должность главного тренера сборной, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Sports.kz

«Могу только сказать, что главный тренер сборной станет известен только после 10 февраля, когда состоится внеочередная Конференция. На ней изберут нового президента Казахстанской федерации футбола. Как известно, Сеильда Байшаков подал в отставку. Когда будет известно, кто возглавит КФФ, определится и новый главный тренер», — сказал пресс-секретарь КФФ Ербол Каиров.

Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что наставник азербайджанской «Габалы» Роман Григорчук возглавит ФК «Астана», а нынешний главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов примет руководство сборной страны.

«На данный момент команда работает в плановом режиме на УТС, никаких изменений в тренерском штабе нет», — сообщили в пресс-службе клуба.

Как известно, президент Казахстанской федерации футбола Сеильда Байшаков подал в отставку. Представители региональных федераций единогласно приняли решение выдвинуть кандидатуру Адильбека Джаксыбекова на пост президента КФФ. Решение о назначении главы КФФ будет принято на внеочередной конференции 10 февраля в Астане.

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