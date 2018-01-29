КФФ прокомментировала возможное назначение Стоилова главным тренером сборной РК

«Могу только сказать, что главный тренер сборной станет известен только после 10 февраля, когда состоится внеочередная Конференция. На ней изберут нового президента Казахстанской федерации футбола. Как известно, Сеильда Байшаков подал в отставку. Когда будет известно, кто возглавит КФФ, определится и новый главный тренер», — сказал пресс-секретарь КФФ Ербол Каиров.



Ранее СМИ опубликовали информацию о том, что наставник азербайджанской «Габалы» Роман Григорчук возглавит ФК «Астана», а нынешний главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов примет руководство сборной страны.



«На данный момент команда работает в плановом режиме на УТС, никаких изменений в тренерском штабе нет», — сообщили в пресс-службе клуба.



Как известно, президент Казахстанской федерации футбола Сеильда Байшаков подал в отставку. Представители региональных федераций единогласно приняли решение выдвинуть кандидатуру Адильбека Джаксыбекова на пост президента КФФ. Решение о назначении главы КФФ будет принято на внеочередной конференции 10 февраля в Астане.