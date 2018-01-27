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01:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Италия проведёт товарищеский матч с Аргентиной в Манчестере

Контрольная встреча между сборными Италии и Аргентины состоится на «Этихад Стэдиум» в Манчестере 23 марта. Об этом сообщает Football Italia.

Источник: AFP 2018

Игра станет для аргентинцев одним из этапов подготовки к чемпионату мира — 2018. Через четыре дня, 27 марта, им предстоит провести товарищеский матч со сборной Испании в Мадриде.

Напомним, что итальянцам не удалось пробиться на мундиаль. Это послужило причиной для увольнения главного тренера «скуадра адзурра» Джампьеро Вентуры, которому до сих пор не нашли замену.

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