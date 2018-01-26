На холмах Грузии лежит ночная мгла

Источник: Sports.kz

А мы поговорим о Грузии. Если копаться достаточно глубоко, то участников турнира в группе 1 Лиги D нового международного турнира можно разбить на два дуэта — один из них составят латвийская и андоррская команды, другой — казахстанская и грузинская. Подобное размежевание возможно, если принимать во внимание фактор достижения побед в матчах последнего отборочного цикла. Это может показаться невероятным, но сборные Казахстана и Грузии не сумели выиграть ни одного поединка квалификации чемпионата Мира-2018, в то время как та же Андорра взяла верх над венграми. Дружина же Латвии и вовсе уходила в этом отборочном турнире с поля победительницей дважды. Обе эти победы, правда, были одержаны над теми же андоррцами, — однако не суть важно. Главное, игроки латвийской и андоррской дружин не понаслышке помнят, каков он — вкус побед в матчах официальных турниров. В отличие от футболистов грузинской и казахстанской команд…

Вот о грузинах, наших несчастных собратьях по кризису на уровне первых сборных, давайте и поговорим.

Отборочный цикл чемпионата Мира-2018, проведенный под руководством хорошо известного нам словацкого специалиста Владимира Вайсса, в Грузии в актив своей национальной команды точно не отнесут. Ни одной победы в рамках квалификации за два года — это, конечно, нужно было постараться… Особенно если помнить, что выбор качественных исполнителей для главной команды своей страны у грузин пусть и стал в последние годы несколько более ограниченным (на что намекают и вызовы в команду не блиставших в прошлом сезоне в чемпионате Казахстана Учи Лобжанидзе и Владимира Двалишвили…), но уж в любом случае не иссяк.

Если смотреть по прошлому году, то основным голкипером национальной сборной Грузии можно на данный момент считать 27-летнего стража ворот португальского «Риу Аве» Гиорги Макаридзе. В линии обороны до сих пор нет здесь равных во многих отношениях 30-летнему защитнику голландского «Витесса» Гураму Кашия. По-прежнему на высоте выступающий на левом фланге оборонительной линии 31-летний Гиорги Наваловски из российского «СКА-Хабаровска», который легко может закрыть всю свою бровку. В середине поля, несмотря на отсутствие в течение продолжительного времени у исполнителя игровой практики, Вайсс доверял новобранцу «Тобола» 31-летнему Джабе Канкава. Вместе с ним там созидали нынешний одноклубник 25-летний Ника Квеквескири, Валери Казаишвили, играющий за океаном в «Сан-Хосе Эртквейкс», которому 25 лет стукнет на днях, и выступающий ныне за БАТЭ 23-летний Валериан Гвилиа. Ударным форвардом считался 24-летний Гиорги Квилитая из венского «Рапида», но тот же его тезка 19-летний Гиорги Арабидзе из донецкого «Шахтера», хотя и проводил на поле игрового времени значительно меньше, в результативности старшему товарищу не уступал.

Наверное, спад сборной Грузии при Владимире Вайссе был достаточно прогнозируем. И в Казахстане хватает людей, которые считали хорошие результаты, демонстрируемые «Кайратом» при этом коуче, в первую очередь, заслугой его ассистента Бориса Китки. В Грузии Владимир Владимирович почти все время работал без этого своего помощника — того приняли в тренерский штаб команды только в августе 2017-го. Вот и результат.

Сомнений никаких нет: дебютный турнир Лиги наций будет отличной возможностью реабилитироваться перед собственными болельщиками и преодолеть, наконец, черную полосу в своей истории и для первой сборной Грузии, и для национальной дружины Казахстана. Кому здесь больше улыбнется удача?..