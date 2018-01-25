Лига наций: пиренейцы бывают разные

Наш соперник по группе 1 Лиги D сборная Андорры имеет историю не слишком давнюю (год вступления в УЕФА — 1995-й, в ФИФА — 1996-й) и уж точно не славную. Будучи настоящим карликом и в географическом, и в политическом отношении, Андорра и национальную футбольную дружины имеет соответствующую. За все время своих выступлений под эгидой УЕФА андоррцы лишь 5 раз уходили с поля победителями — поверженными в разные годы оказывались национальные сборные Албании (2:0). Беларуси (2:0), Македонии (1:0), Сан-Марино (2:0) и Венгрии (1:0). Но (nota bene!) участник финального турнира чемпионата Европы-2016 пиренейцами был обыгран в рамках последнего отборочного цикла — таким образом, в отличие от тех же своих конкурентов по группе Лиги наций сборных Грузии и Казахстана, андоррцы имеют полное право похвастаться тем, что они познали в квалификации чемпионата Мира-2018 вкус победы.

Недооценивать национальную дружину Андорры, конечно же, нельзя ни в коем случае — иначе впоследствии о таком своем безрассудном поведении можно горько пожалеть… Любая потеря очков в подобном скоротечном турнире из шести матчей может оказаться в итоге решающей. Поэтому относиться к каждому сопернику необходимо предельно серьезно.

Да, звезд футбола первой величины в рядах национальной дружины Андорры днем с огнем не сыщешь. В составе казахстанской команды, впрочем, — то же самое. Так что смотреть свысока на своих визави оснований у нас никаких нет. В конце концов, не просто так обе наши сборные оказались в низшем дивизионе Лиги наций…

В представляющей 30-тысячную Андорру футбольной дружине сильнейшими игроками можно считать 27-летнего центрального защитника Марка Валеса, выступающего за «Сейняйоки» — клуб сильнейшего дивизиона чемпионата Финляндии, его 21-летнего коллегу по амплуа Макса Лловеру, который защищает цвета испанской «Ллейды Эспортиу» (3 дивизион национального чемпионата), 37 (!)-летнего центрального полузащитника Хосепа Айялу, играющего за андоррский «Интер», и неувядающего 38 (!!!)-летнего центрбека Ильдефонса Лиму, являющегося в последние годы игроком андоррской «Санта-Коломы». Тренирует же национальную дружину Андорры 47-летний этнический баск Хесус Луис Альварес де Эулате Гуэрге, больше известный как Кольдо. В свое время он много лет сам выступал в составе возглавляемой им сегодня дружины, стоя на страже ее ворот.

Ни для кого, конечно, не секрет, что практически в каждом своем поединке национальная сборная Андорры играет от обороны. То же самое происходило и в том знаменательном поединке с венграми 10 июня прошлого года, который долго еще будут помнить и победители, и побежденные. И пусть формальное построение андоррцев (1−4−5−1) в той игре никого в заблуждение не вводит. 65% игрового времени мячом владела сборная Венгрии, а хозяева поля глубоко окопались на своей половине поля. Однако единственный свой шанс в той игре использовали на все 100%. 1 удар в створ венгерских ворот — 1 гол. Которого вполне хватило для минимальной победы. Именно максимальная реализация представляющихся возможностей и отличает андоррского футбольного «карлика». И о данном обстоятельстве футболистам национальной сборной Казахстана забывать нельзя ни в коем случае.