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00:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что такое Лига наций

Вчера в Лозанне прошла жеребьевка Лиги наций — нового турнира, организованного УЕФА для национальных команд. По ее итогам осенью этого года Россия сыграет во второй группе лиги В с Турцией и Швецией. Лучшая из трех выйдет в лигу А, где собраны ведущие сборные Европы.

Источник: AFP 2018

ЧТО ТАКОЕ ЛИГА НАЦИЙ

Проект нового турнира предложил теперь уже бывший президент УЕФА Мишель Платини и группа его советников. Цель: поднять интерес к играм сборных, свести к минимуму потерявшие значимость товарищеские матчи, не пользующиеся интересом у болельщиков и спонсоров, создать новые коммерческие возможности (в том числе для самих федераций). Кроме того, Лига наций имеет и спортивную составляющую. Через этот турнир можно попасть на чемпионат Европы-2020.

УЧАСТНИКИ

В лиге выступают все 55 сборных, представляющих федерации, входящие в УЕФА. Их в соответствии с коэффициентами национальных команд (не путайте с рейтингом ФИФА) разбили на четыре дивизиона — первый (12 сборных), второй (12), третий (15) и четвертый (16). Использован рейтинг УЕФА по состоянию на 11 октября 2017 года — после завершения отборочных матчей чемпионата мира-2018 (не включая стыковые игры). Таблица коэффициентов национальных команд Европы учитывает результаты выступлений в отборочных и финальных турнирах ЧМ-2014 и Euro-2016, а также отборочном турнире ЧМ-2018.

ФОРМАТ

Первый дивизион (лига А)

Четыре победителя групп выйдут в финальный турнир, который проведут с 5 по 9 июня 2019 года (полуфинал, матч за 3-е место и финал). УЕФА рассчитывает, что эти игры привлекут внимание многих спонсоров. Представляете, какие матчи нас ждут, если квартет составят, к примеру, Германия, Бельгия, Италия и Испания! Четыре аутсайдера опустятся во второй дивизион (лигу В). Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Euro-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

Второй дивизион (лига В)

Четыре победителя групп выйдут в первый дивизион (лигу А), четыре аутсайдера опустятся в третий дивизион (лигу С). Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Euro-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

Третий дивизион (лига С)

Четыре победителя групп выйдут во второй дивизион (лигу В), четыре аутсайдера опустятся в четвертый дивизион (лигу D). Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Euro-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

Четвертый дивизион (лига D)

Четыре победителя групп выйдут в третий дивизион (лигу С). Четыре лучшие команды (из тех, что не попали на Euro-2020 по итогам отборочного турнира) в марте 2020 года разыграют одну путевку на чемпионат Европы.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Матчи первого турнира пройдут в 2018-м в следующие сроки:

1-й тур. 6—8 сентября.

2-й тур. 9—11 сентября.

3-й тур. 11—13 октября.

4-й тур. 14—16 октября.

5-й тур. 15—17 октября.

6-й тур. 18—20 ноября.

Стыковые матчи за четыре путевки на Euro-2020 должны состояться с 26 по 31 марта 2020 года.

К тому времени уже завершится отборочный турнир первенства континента: его игры пройдут с марта по ноябрь 2019-го. По итогам определятся 20 обладателей путевок — по две лучшие команды из 10 групп, по которым распределят 55 команд (по пять или шесть в каждой). Жеребьевка отборочного турнира запланирована на 2 декабря 2018 года (в Дублине).

ВРЕМЯ НАЧАЛА МАТЧЕЙ

Как правило, игры планируется начинать в 18.00 и 20.45 по среднеевропейскому времени (в 19.00 или 20.00 и 21.45 или 22.45 — по московскому). Некоторые встречи в субботу и воскресенье будут стартовать в 15.00 по среднеевропейскому времени. Определенные исключения сделают для России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Турции. Домашние матчи сборных этих стран можно будет проводить не позднее чем в 18.00 по среднеевропейскому времени (19.00 или 20.00 по московскому). В Казахстане еще раньше — в 16.00 по среднеевропейскому времени.

Формат Лиги наций и отборочного турнира Евро-2020 | Источник: Спорт-Экспресс
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