Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Башаров ответил на критику «Движения вверх»
Названы самые «токсичные» родственники
У кесарева сечения обнаружили негативные последствия для мам и детей
Переехавший за границу россиянин рассказал о больших заблуждениях
Поклонники раскритиковали Ксению Собчак за «бабушкин наряд»
Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.01
Сампдория1
Рома1
Футбол. Зарубежный
24.01
Лацио3
Удинезе0
Футбол. Зарубежный
26.01
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
26.01
Дижон
Ренн
Футбол. Зарубежный
26.01
Атлетик
Эйбар
Футбол. Зарубежный
27.01
Депортиво
Леванте
Все события
Умерла старейшая актриса Голливуда
Жена Прилучного вместе с Нагиевым будут вести шоу «Голос. Дети»
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
«Слон в посудной лавке»: западная пресса — о решении МОК
Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций
Валерия с мужем появились на публике в одинаковых шубах
Пользователи Сети сравнили Яну Рудковскую с девочкой-подростком
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
6 российских городов, в которых сказку сделали былью
МГУ признали одним из самых красивых в Европе
Фоторепортажи
12«Реал» с «Барсой» устроили разгромы и другие события выходных
8«Россия должна это ценить»
00:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лига наций разных сортов. Каким будет новый турнир УЕФА

Жеребьевка нового турнира УЕФА окончательно разделила европейские команды по классовому признаку.

Источник: Reuters

Лига наций сразу дает понять, кто элита, а кто черная кость. К сожалению, такие правила диктует рынок. Поэтому в элитном дивизионе А что ни группа, то бомба, а на С и D, например, взглянуть страшно. Наша лига — В — безбольная скорбь, как первый круг ада у Данте. Матчи между этими командами на мучения не похожи, но и особой ценности как шоу тоже не представляют. Если только не случится чего-то особенного. Вы бы включили игру Австрия — Босния? А Уэльс — Ирландия? Окей, неплохо для ценителей британского стиля. А Украина — Словакия? Как-то не очень.

Российская группа, кстати, еще не так плоха.

Может, поэтому новую затею УЕФА у нас встретили позитивно. В РФС поняли, что турнир, который обеспечивает все сборные соперниками в окна для товарищеских матчей, это полезно, и другой реакции тут быть не могло. На протяжении двух лет мы с трудом искали спарринг-партнеров, теперь такой необходимости нет.

Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ и наставник сборной Франции Дидье ДЕШАМ | Источник: AFP 2018

Руководство федерации и тренерский штаб сборной в лице Александра Алаева и Станислава Черчесова остались довольны и результатами жеребьевки. Оба в разговоре с корреспондентами «СЭ» сразу после церемонии говорили о высоких задачах, о хороших соперниках, о серьезном отношении.

Ну, а что, Швеция и Турция — действительно крепкие бойцы, с именем, историей, известными футболистами (пусть даже и бывшими). Первая выбила Италию в отборе к ЧМ-2018, вторая достойно сражалась в группе с Хорватией, Исландией и Украиной. Обе команды, кстати, опережают нас в рейтинге ФИФА. Но именно как вывеска… Если только Ибрагимович вернется.

В соперники России в Лиге наций достались Швеция и Турция | Источник: AFP 2018

Но это мы про себя, избалованных зрелищами и завидующих группам с Англией и Испанией, Германией и Францией, Италией и Португалией. А для сборной с ее каждодневными задачами Лига наций — благо. Четыре гарантированных матча с крепкими соперниками — отличная нагрузка в дополнение к традиционному отборочному турниру чемпионата Европы. Неизвестно пока, кто нам попадется (жеребьевка только в декабре), но и Швеция, и Турция это всегда команды, которые борются за места с первого по третье. Проходными игры точно не будут — если только их таковыми не захотят сделать намеренно.

Да, в качестве мотивации предусмотрено повышение в классе. И в следующей Лиге наций, если мы займем первое место в нашем трио, можно погреться в лучах топовых команд. Но когда это еще будет? Нескоро. Ближайшие два года учим составы Швеции и Турции. Правда, если выучим плохо, то опустимся еще ниже — к Албании, Кипру, Эстонии.

Но то — будущее, а ближайшие два года как развлекаться? Только одним сложным способом — провалить традиционный отбор, но занять первое место в группе Лиги наций и выйти в утешительный плей-офф. Там выиграть мини-полуфинал и в марте 2020 года сыграть в финале с Украиной, которая, возможно, тоже провалит отбор на Евро. В это будет матч! Такая Лига наций точно станет турниром года.

ЛИГА B. Группа 2. Календарь матчей

7 сентября. Турция — РОССИЯ.

10 сентября. Швеция — Турция.

11 октября. РОССИЯ — Швеция.

14 октября. РОССИЯ — Турция.

17 ноября. Турция — Швеция.

20 ноября. Швеция — РОССИЯ.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Швеция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Турция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Курьез года в КХЛ. Такого еще не было
«Слон в посудной лавке»: западная пресса — о решении МОК
Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций
Теперь Марковича хочет «Спартак»? Обзор трансферных слухов РФПЛ
Глава украинского биатлона прокомментировал отстранение Шипулина
Российский фигурист написал открытое письмо МОК
«Арсенал» обыграл «Челси» и вышел в финал Кубка английской лиги
«Реал» проиграл «Леганесу» в Мадриде и вылетел из Кубка Испании
Спорт-Экспресс
Авто
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России На нашем рынке новое поколение полюбившегося россиянам седана предложат с тремя силовыми агрегатами: два из них уже хорошо знакомы, но будет и кое-что новое
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили Во время нападения ведущая скрылась в подсобке кафе
Недвижимость
Первые дома по реновации будут готовы для заселения в ближайшее время
Жемчужина Адриатики: что может предложить Хорватия взамен московской «двушки»
Статую Свободы закрыли из-за нехватки средств
Минстрой утвердил новые показатели средней рыночной стоимости жилья
Леди
Мертвые души: звезды, которые покупают подписчиков Когда количество мертвых душ переваливает за сотни тысяч, а то и исчисляется миллионами — это уже наводит на определенные мысли о честности владельцев аккаунтов.
Дети
Правила Джейми Оливера: питаться правильно – просто Всемирно известный шеф-повар и отец пятерых детей Джейми Оливер многие годы борется с неправильным питанием в школьных столовых Великобритании
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь