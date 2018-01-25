Лига наций разных сортов. Каким будет новый турнир УЕФА

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Лига наций сразу дает понять, кто элита, а кто черная кость. К сожалению, такие правила диктует рынок. Поэтому в элитном дивизионе А что ни группа, то бомба, а на С и D, например, взглянуть страшно. Наша лига — В — безбольная скорбь, как первый круг ада у Данте. Матчи между этими командами на мучения не похожи, но и особой ценности как шоу тоже не представляют. Если только не случится чего-то особенного. Вы бы включили игру Австрия — Босния? А Уэльс — Ирландия? Окей, неплохо для ценителей британского стиля. А Украина — Словакия? Как-то не очень.

Российская группа, кстати, еще не так плоха.

Может, поэтому новую затею УЕФА у нас встретили позитивно. В РФС поняли, что турнир, который обеспечивает все сборные соперниками в окна для товарищеских матчей, это полезно, и другой реакции тут быть не могло. На протяжении двух лет мы с трудом искали спарринг-партнеров, теперь такой необходимости нет.

Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ и наставник сборной Франции Дидье ДЕШАМ | Источник: AFP 2018

Руководство федерации и тренерский штаб сборной в лице Александра Алаева и Станислава Черчесова остались довольны и результатами жеребьевки. Оба в разговоре с корреспондентами «СЭ» сразу после церемонии говорили о высоких задачах, о хороших соперниках, о серьезном отношении.

Ну, а что, Швеция и Турция — действительно крепкие бойцы, с именем, историей, известными футболистами (пусть даже и бывшими). Первая выбила Италию в отборе к ЧМ-2018, вторая достойно сражалась в группе с Хорватией, Исландией и Украиной. Обе команды, кстати, опережают нас в рейтинге ФИФА. Но именно как вывеска… Если только Ибрагимович вернется.

В соперники России в Лиге наций достались Швеция и Турция | Источник: AFP 2018

Но это мы про себя, избалованных зрелищами и завидующих группам с Англией и Испанией, Германией и Францией, Италией и Португалией. А для сборной с ее каждодневными задачами Лига наций — благо. Четыре гарантированных матча с крепкими соперниками — отличная нагрузка в дополнение к традиционному отборочному турниру чемпионата Европы. Неизвестно пока, кто нам попадется (жеребьевка только в декабре), но и Швеция, и Турция это всегда команды, которые борются за места с первого по третье. Проходными игры точно не будут — если только их таковыми не захотят сделать намеренно.

Да, в качестве мотивации предусмотрено повышение в классе. И в следующей Лиге наций, если мы займем первое место в нашем трио, можно погреться в лучах топовых команд. Но когда это еще будет? Нескоро. Ближайшие два года учим составы Швеции и Турции. Правда, если выучим плохо, то опустимся еще ниже — к Албании, Кипру, Эстонии.

Но то — будущее, а ближайшие два года как развлекаться? Только одним сложным способом — провалить традиционный отбор, но занять первое место в группе Лиги наций и выйти в утешительный плей-офф. Там выиграть мини-полуфинал и в марте 2020 года сыграть в финале с Украиной, которая, возможно, тоже провалит отбор на Евро. В это будет матч! Такая Лига наций точно станет турниром года.

ЛИГА B. Группа 2. Календарь матчей

7 сентября. Турция — РОССИЯ.

10 сентября. Швеция — Турция.

11 октября. РОССИЯ — Швеция.

14 октября. РОССИЯ — Турция.

17 ноября. Турция — Швеция.