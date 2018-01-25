Лига наций разных сортов. Каким будет новый турнир УЕФА
Жеребьевка нового турнира УЕФА окончательно разделила европейские команды по классовому признаку.
Жеребьевка нового турнира УЕФА окончательно разделила европейские команды по классовому признаку.
Лига наций сразу дает понять, кто элита, а кто черная кость. К сожалению, такие правила диктует рынок. Поэтому в элитном дивизионе А что ни группа, то бомба, а на С и D, например, взглянуть страшно. Наша лига — В — безбольная скорбь, как первый круг ада у Данте. Матчи между этими командами на мучения не похожи, но и особой ценности как шоу тоже не представляют. Если только не случится
Российская группа, кстати, еще не так плоха.
Может, поэтому новую затею УЕФА у нас встретили позитивно. В РФС поняли, что турнир, который обеспечивает все сборные соперниками в окна для товарищеских матчей, это полезно, и другой реакции тут быть не могло. На протяжении двух лет мы с трудом искали
Руководство федерации и тренерский штаб сборной в лице Александра Алаева и Станислава Черчесова остались довольны и результатами жеребьевки. Оба в разговоре с корреспондентами «СЭ» сразу после церемонии говорили о высоких задачах, о хороших соперниках, о серьезном отношении.
Ну, а что, Швеция и Турция — действительно крепкие бойцы, с именем, историей, известными футболистами (пусть даже и бывшими). Первая выбила Италию в отборе к ЧМ-2018, вторая достойно сражалась в группе с Хорватией, Исландией и Украиной. Обе команды, кстати, опережают нас в рейтинге ФИФА. Но именно как вывеска… Если только Ибрагимович вернется.
Но это мы про себя, избалованных зрелищами и завидующих группам с Англией и Испанией, Германией и Францией, Италией и Португалией. А для сборной с ее каждодневными задачами Лига наций — благо. Четыре гарантированных матча с крепкими соперниками — отличная нагрузка в дополнение к традиционному отборочному турниру чемпионата Европы. Неизвестно пока, кто нам попадется (жеребьевка только в декабре), но и Швеция, и Турция это всегда команды, которые борются за места с первого по третье. Проходными игры точно не будут — если только их таковыми не захотят сделать намеренно.
Да, в качестве мотивации предусмотрено повышение в классе. И в следующей Лиге наций, если мы займем первое место в нашем трио, можно погреться в лучах топовых команд. Но когда это еще будет? Нескоро. Ближайшие два года учим составы Швеции и Турции. Правда, если выучим плохо, то опустимся еще ниже — к Албании, Кипру, Эстонии.
Но то — будущее, а ближайшие два года как развлекаться? Только одним сложным способом — провалить традиционный отбор, но занять первое место в группе Лиги наций и выйти в утешительный
ЛИГА B. Группа 2. Календарь матчей
7 сентября. Турция — РОССИЯ.
10 сентября. Швеция — Турция.
11 октября. РОССИЯ — Швеция.
14 октября. РОССИЯ — Турция.
17 ноября. Турция — Швеция.
20 ноября. Швеция — РОССИЯ.