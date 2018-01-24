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24 января, источник: Sports.kz

Наставник сборной Латвии оценил жеребьевку Лиги наций и уровень казахстанского футбола

Главный тренер сборной Латвии Александр Старков в интервью пресс-службе Казахстанской федерации футбола прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Наций УЕФА.

Источник: Sports.kz

— Господин Старков, что думаете об итогах жребия? Казахстан и Латвия встречались неоднократно. Последний раз казахстанцы одержали победу с Риге со счетом 1:0.

— Мне кажется, что наша группа довольно интересная. И Грузия с Латвией, и Казахстан с Андоррой — команды, которые могут обыграть друг друга, да и Андорра преподнесла настоящую сенсацию в последнем отборочном цикле, обыграв Венгрию — участника Евро-2016. Венгры на тот момент на равных соперничали с Португалией. То есть команды все самобытные и отличаются друг от друга своим стилем и почерком. Я думаю, что получится очень увлекательный турнир, учитывая мотивацию, которая у всех будет зашкаливать. Мне же хочется выразить благодарность представителям УЕФА, которые в очередной раз ввели полезное новшество — новый формат для национальных сборных. Я думаю, это будет интересно особенно для тех сборных, переживающих объективно не лучшие времена. Что касается Казахстана, то это сильная команда. Не буду сбрасывать со счетов и обидное поражение в Риге осенью 2015 года. Знаю, что у вас клубный футбол на очень высоком уровне — инфраструктура улучшается, приезжают сильные легионеры. Конечно, мы с уважением относимся к сборной Казахстана.

— Вы тринадцать лет подряд привозили «Сконто» на Кубок Содружества. Видели в деле представителей разного поколения наших футболистов. Чем отличаются казахстанцы на поле?

— Это было довольно давно. Уже успел об этом позабыть. Мы никогда не пропускали этот турнир и лично для меня это было отличной возможностью повысить уровень мастерства футболистов. Как вы знаете, чемпионат Латвии никогда не выделялся острой борьбой и накалом страстей, и для «Сконто» — это, в первую очередь, своего рода проверка и просмотр игроков на деле. После этого мы, как правило, продавали наших игроков как в Россию, так и в страны дальнего зарубежья. Наш чемпионат не был силен, как сейчас в Казахстане. Там, например, каждый год разгорается нешуточная борьба за призовые места и это очень хорошо. Это помогает повысить общий уровень мастерства самих футболистов и чемпионата. Казахстанцы всегда выделялись на поле хорошей техникой и отличными функциональными способностями.

— Что должно произойти в латвийском футболе, чтобы ваша сборная вновь вышла на чемпионат Европы и навела там шороху, как в далеком 2004 году?

— Шансы на успешное выступление есть всегда. Федерация футбола нашей страны и игроки сборной ставят задачу — добиться максимального результата в предстоящем турнире.

— Какую лично Вы ставите задачу своим подопечным перед стартом Лиги Наций?

— Бороться только за первое место. Этот турнир — тот же спорт, как и все остальные виды. В спорте самое главное — победы. А в особенности на уровне национальных сборных, где очень важен престиж целой страны.

— Эксперты уже окрестили сборную Грузии фаворитом нашей группы. Не в последнюю очередь из-за того, что их игроки выступают за рубежом. Что думаете об этой команде?

— Да, Грузия — хорошая и сильная команда. Тренер у них очень сильный и квалифицированный. Однако это мнение экспертов и специалистов. Мы думаем совсем иначе. Поэтому будем бороться.

— Вы упомянули об успехе клубного футбола Казахстана. Наблюдаете за матчами «Астаны» в еврокубках?

— «Астана» вот уже несколько лет подряд является олицетворением казахстанского футбола. По крайней мере для меня, потому что ранее они встречались с чемпионом Латвии — «Спартаком» из Юрмалы. Я наблюдал за этим противостоянием с любопытством. По этим играм было видно, что ваша команда очень мастеровита и имеет потенциал с учетом достаточно богатого опыта в еврокубках. Такой опыт просто так нельзя купить. Он достается только после постоянных участий в турнирах подобного ранга.

— Ваше имя неоднократно всплывало в СМИ в качестве кандидата на пост главного тренера того или иного клуба в Казахстане.

— Я не могу припомнить предметный интерес к своей персоне. Слава Богу, у меня сейчас есть работа и я никогда не испытывал недостатка в предложениях. Я полгода работаю в качестве наставника сборной Латвии и понимаю, что тренеры обычно меняются не от хорошей жизни, но я приложу максимум усилий для того, чтобы исправить положение в национальной команде.

— Напоследок, Ваши пожелания казахстанским любителям футбола.

— Желаю приходить на футбол и болеть за свои команды. Мы же, в свою очередь, постараемся продемонстрировать красивую игру и выявить сильнейшего в группе.

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