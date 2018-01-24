Виталий Дьяков: Сборные Турции и России равны по силам

Источник: sivasspor.org.tr

— Как вам итоги жеребьевки для России?

— Соперники в нашей группе равные. Это не сборные уровня Бразилии или Франции. Тем более наша команда сейчас проводит спарринги с настоящими топами. А тут команды подобрались равные. У нашей сборной хорошие шансы на первое место.

— Как вам вообще идея проведения такого турнира, как Лига наций?

— Со стороны выглядит интересным проектом. Надо посмотреть, как все будет происходит в деле. Если болельщикам будет интересно, то почему бы и нет? Я посмотрел регламент. Лучшие команды имеют шансы попасть на Евро-2020, поэтому предполагаю увлекательную борьбу.

— Россия способна обыграть нынешнюю сборную Турции?

— В современном футболе каждый может обыграть каждого. Соперники подравнялись. Даже такая сборная, как Андорра, может преподнести сюрприз. А команды Турции и России примерно равны на сегодняшний день. Турки не попали на чемпионат мира. Это их разозлит, закалит, сделает сильнее. Возможно, будет смена поколений. Главный тренер сборной Луческу часто посещает матчи чемпионата, я неоднократно его видел. Понятно, что он просматривает в основном большие команды. Думаю, ему по силам поднять уровень игры сборной.

— Чувствуется негатив со стороны болельщиков по отношению к национальной команде из-за невыхода на чемпионат мира?

— Для фанатов, болельщиков, местных жителей непопадание на турнир стало настоящим шоком. Можно сказать, после поражения турок от исландцев в стране был траур (в октябре 2017 года Турция проиграла дома исландцам со счетом 0:3. — Прим. «СЭ»). Возможно, не такой силы, как в Италии, но все же. Турки очень хотели попасть на чемпионат мира. Надо было видеть лица болельщиков…

Непопадание сборной на чемпионат мира-2018 стало для Турции настоящим шоком | Источник: Reuters

— Сильно критиковали Луческу в стране после такого провала?

— Сложно сказать, я же не понимаю, что говорят по-турецки. То, что мне интересно — я спрашиваю. Луческу особый интерес во мне не вызывал. Но с партнерами по команде общался, и они сказали, что народ был в шоке. Но раз тренера оставили, значит, в него верят и на него рассчитывают.

— Кого стоит опасаться россиянам в составе сборной Турции?

— Бурак Йылмаз из «Трабзонспора» силен. Недавно в «Эвертон» из «Бешикташа» ушел Дженк Тосун. Могу их выделить. У них хватает квалифицированных футболистов. Есть и молодые игроки. Вообще, у Турции хороший состав.

— Йылмаз до сих пор в порядке? Он достаточно давно в сборной.

— Он в полном порядке, много забивает. Настоящая звезда в чемпионате Турции.

БУРАК ЙЫЛМАЗ | Источник: AFP 2018

— Лично против него выступали?

— Нет, в том матче я остался в запасе.

— Кто-нибудь вызывается в сборную из «Сивасспора»?

— Пока нет. Но если команда и дальше будет хорошо выступать, то уверен, что Луческу приметит парочку игроков.

— С партнерами по команде обсуждали итоги жеребьевки?