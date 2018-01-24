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20:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Криушенко: Сборной Беларуси выпал наш «родной» Люксембург

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги наций. Сборная Беларуси попала в группу с командами Люксембурга, Молдавии и Сан-Марино.

Источник: РИА "Новости"

«Я думаю, что нормальная жеребьёвка для нас. Соперники, в общем-то, со второй-третьей корзины одинаковые. Попал наш «родной» Люксембург. Здесь, опять же, возможность взять реванш. Ну и будем бороться за первое место в группе. Лига наций — хорошее начинание, больше игр, в которых нужно играть на результат, все имеют значение. Чем чаще сборная собирается и играет, тем лучше взаимодействия. Естественно, должен быть лучше результат.

Не буду пока говорить комплименты или очерчивать минусы. Скажу, что это соперники, с которыми нужно играть и добиваться результата, — приводит слова Криушенко сайт АБФФ.

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