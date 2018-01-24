Криушенко: Сборной Беларуси выпал наш «родной» Люксембург

«Я думаю, что нормальная жеребьёвка для нас. Соперники, в общем-то, со второй-третьей корзины одинаковые. Попал наш «родной» Люксембург. Здесь, опять же, возможность взять реванш. Ну и будем бороться за первое место в группе. Лига наций — хорошее начинание, больше игр, в которых нужно играть на результат, все имеют значение. Чем чаще сборная собирается и играет, тем лучше взаимодействия. Естественно, должен быть лучше результат.