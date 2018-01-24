Криушенко: Сборной Беларуси выпал наш «родной» Люксембург
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги наций. Сборная Беларуси попала в группу с командами Люксембурга, Молдавии и
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги наций. Сборная Беларуси попала в группу с командами Люксембурга, Молдавии и
«Я думаю, что нормальная жеребьёвка для нас. Соперники, в
Не буду пока говорить комплименты или очерчивать минусы. Скажу, что это соперники, с которыми нужно играть и добиваться результата, — приводит слова Криушенко сайт АБФФ.