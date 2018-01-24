Вайсс: Я всегда буду болеть за команды из Казахстана, но сейчас я нахожусь по ту сторону баррикад

— Владимир, какие у Вас ощущения после того, как сборные Казахстана и Грузии попали в одну группу?

— Это жеребьевка, и ничего с этим не поделаешь. Нам необходимо принять этот жребий как положено. Команда Казахстана приедет в Тбилиси, и я не жду легкой прогулки от встречи с ними. Мы хорошо знакомы друг с другом. Вы так же хорошо знаете меня, а я прекрасно узнал казахстанский футбол за годы, проведенные в вашей стране. Посмотрим, что будет дальше. От себя же скажу, что наши ребята будут биться до конца.

— Следите ли за казахстанским футболом? Что скажете по поводу успеха «Астаны» на международной арене?

— Конечно, слежу. Я всегда болею за «Кайрат», так как три года моей тренерской карьеры прошли в Алматы. «Кайрату» я желаю всего наилучшего — верю, что однажды они смогут сместить астанчан с трона. Им будет непросто, ведь соперник — великолепная команда с сильным тренером. То, чего они достигли за последние несколько лет — просто невероятно. Я всегда буду болеть за команды из Казахстана, но сейчас я нахожусь по ту сторону баррикад и буду стремиться вывести свою команду дальше. Однако добавлю, что к сопернику нашему мы всегда будем относиться с уважением.

— Сейчас у «Кайрата» новый вектор развития — они делают ставку на молодых воспитанников из собственной академии. Как Вы думаете, это правильное решение?

— На этом пути есть только две дороги — либо ты делаешь ставку на свою академию, которая у того же «Кайрата» просто великолепна, однако такого уровня развития нет у «Астаны», либо приглашаешь готовых легионеров. Как мы видим, пока методы столичной команды действеннее. Четыре подряд чемпионства — тому подтверждение. «Кайрат» может выбрать как первый, так и второй путь, благо у них есть все предпосылки для этого в виде своих воспитанников и хороших футболистов из-за границы. Да и условия, надо сказать не хуже, чем в Европе.

— Лучший игрок «Кайрата» на данный момент?

— Три сезона подряд лучшим бомбардиром премьер-лиги был Джерри (Жерар Гоу — прим. автора), которого уже нет в команде. Назову также Исламхана как лучшего казахстанского игрока и Исаэля. На смену им подрастает немало хороших футболистов. Надеюсь, что у «Кайрата» получится взрастить своих звезд, которые в будущем окажутся в других странах Европы.

— Сейчас многие грузинские игроки не прочь перейти в казахстанский чемпионат. Например, Джаба Канкава, Ника Кверквескири и другие. Это положительный момент или наоборот им лучше выступать в Европе?

— Не будем скрывать, что финансовые и прочие условия сейчас играют не последнюю роль при выборе клуба. Футболисты — это те же люди, которым необходимо зарабатывать деньги и кормить семьи. За последние несколько лет уровень чемпионата очень вырос и есть немало клубов, способных предлагать хорошие деньги игрокам, в том числе и улучшенные социально-бытовые условия. Отрадно, что у вас заботятся о том, чтобы человек чувствовал себя комфортно и играл, как у себя дома. От себя хочу лишь пожелать всем им хорошей игры и здоровья. Я буду и дальше наблюдать за их выступлением в Казахстане.

— Какую задачу ставит сборная Грузии в Лиге наций?

— Все мечтают пройти как можно дальше и выступить достойно. Мы не исключение. Однако, как я и сказал ранее, сделать это будет нелегко. В нашей группе нет очевидного фаворита. Эта группа очень непредсказуема — подбор ее участников очень сбалансирован и тут может произойти все что угодно. Даже Андорра вполне может преподнести сюрприз и, что называется, «выстрелить». Будем смотреть от игры к игре. Задача же предельно ясна. Такой турнир — это шаг навстречу командам, которые и не могли мечтать о крупном континентальном форуме. В конечном итоге определится как минимум один участник Евро-2020. Пусть победит сильнейший.

— В Грузии всегда было много хороших исполнителей. Чего, на Ваш взгляд, не хватало команде в предыдущие годы, чтобы отобраться на чемпионат мира или Европы?

— Да, вы правы. В этой стране всегда было много великолепных и талантливых футболистов, однако, к сожалению, они не добились значимого успеха на международной арене. Мы идем постепенно шаг за шагом к своей цели выступить на крупном турнире. В последнем отборе неплохо выступили в своей группе, несмотря на то, что нам не удалось победить, однако свели пять игр вничью и пять проиграли. Группа у нас была сильной. Порой нам не хватало совсем немного для победы. Потенциал у нашей команды однозначно есть. Это будет мой второй отборочный турнир за эти три года в Грузии. Я верю, что нам удастся добиться успеха. Мы будем работать над этим. Ситуация также немного усугубляется тем, что у сборников не всегда есть игровая практика, так как большинство игроков выступают в других чемпионатах — в Голландии, Италии и России, однако не всегда имеют возможность постоянно играть. И мне, как тренеру сборной, это очень трудно принять. Особенно это касается игроков атакующей линии.

— Наверняка Вам бы хотелось сыграть в Алматы, а не в Астане?

— Я всегда рад вернуться в Алматы. Мы всегда ладили с болельщиками клуба, я их очень уважаю. Но, мне кажется, что, скорее всего, будем играть в столице. Однако я очень рад вернуться в Казахстан и сыграть там в любом другом городе.