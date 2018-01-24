Вайсс: Я всегда буду болеть за команды из Казахстана, но сейчас я нахожусь по ту сторону баррикад

— Владимир, какие у Вас ощущения после того, как сборные Казахстана и Грузии попали в одну группу?
— Это жеребьевка, и ничего с этим не поделаешь. Нам необходимо принять этот жребий как положено. Команда Казахстана приедет в Тбилиси, и я не жду легкой прогулки от встречи с ними. Мы хорошо знакомы друг с другом. Вы так же хорошо знаете меня, а я прекрасно узнал казахстанский футбол за годы, проведенные в вашей стране. Посмотрим, что будет дальше. От себя же скажу, что наши ребята будут биться до конца.
— Следите ли за казахстанским футболом? Что скажете по поводу успеха «Астаны» на международной арене?
— Конечно, слежу. Я всегда болею за «Кайрат», так как три года моей тренерской карьеры прошли в Алматы. «Кайрату» я желаю всего наилучшего — верю, что однажды они смогут сместить астанчан с трона. Им будет непросто, ведь соперник — великолепная команда с сильным тренером. То, чего они достигли за последние несколько лет — просто невероятно. Я всегда буду болеть за команды из Казахстана, но сейчас я нахожусь по ту сторону баррикад и буду стремиться вывести свою команду дальше. Однако добавлю, что к сопернику нашему мы всегда будем относиться с уважением.
— Сейчас у «Кайрата» новый вектор развития — они делают ставку на молодых воспитанников из собственной академии. Как Вы думаете, это правильное решение?
— На этом пути есть только две дороги — либо ты делаешь ставку на свою академию, которая у того же «Кайрата» просто великолепна, однако такого уровня развития нет у «Астаны», либо приглашаешь готовых легионеров. Как мы видим, пока методы столичной команды действеннее. Четыре подряд чемпионства — тому подтверждение. «Кайрат» может выбрать как первый, так и второй путь, благо у них есть все предпосылки для этого в виде своих воспитанников и хороших футболистов
— Лучший игрок «Кайрата» на данный момент?
— Три сезона подряд лучшим бомбардиром
— Сейчас многие грузинские игроки не прочь перейти в казахстанский чемпионат. Например, Джаба Канкава, Ника Кверквескири и другие. Это положительный момент или наоборот им лучше выступать в Европе?
— Не будем скрывать, что финансовые и прочие условия сейчас играют не последнюю роль при выборе клуба. Футболисты — это те же люди, которым необходимо зарабатывать деньги и кормить семьи. За последние несколько лет уровень чемпионата очень вырос и есть немало клубов, способных предлагать хорошие деньги игрокам, в том числе и улучшенные
— Какую задачу ставит сборная Грузии в Лиге наций?
— Все мечтают пройти как можно дальше и выступить достойно. Мы не исключение. Однако, как я и сказал ранее, сделать это будет нелегко. В нашей группе нет очевидного фаворита. Эта группа очень непредсказуема — подбор ее участников очень сбалансирован и тут может произойти все что угодно. Даже Андорра вполне может преподнести сюрприз и, что называется, «выстрелить». Будем смотреть от игры к игре. Задача же предельно ясна. Такой турнир — это шаг навстречу командам, которые и не могли мечтать о крупном континентальном форуме. В конечном итоге определится как минимум один участник Евро-2020. Пусть победит сильнейший.
— В Грузии всегда было много хороших исполнителей. Чего, на Ваш взгляд, не хватало команде в предыдущие годы, чтобы отобраться на чемпионат мира или Европы?
— Да, вы правы. В этой стране всегда было много великолепных и талантливых футболистов, однако, к сожалению, они не добились значимого успеха на международной арене. Мы идем постепенно шаг за шагом к своей цели выступить на крупном турнире. В последнем отборе неплохо выступили в своей группе, несмотря на то, что нам не удалось победить, однако свели пять игр вничью и пять проиграли. Группа у нас была сильной. Порой нам не хватало совсем немного для победы. Потенциал у нашей команды однозначно есть. Это будет мой второй отборочный турнир за эти три года в Грузии. Я верю, что нам удастся добиться успеха. Мы будем работать над этим. Ситуация также немного усугубляется тем, что у сборников не всегда есть игровая практика, так как большинство игроков выступают в других чемпионатах — в Голландии, Италии и России, однако не всегда имеют возможность постоянно играть. И мне, как тренеру сборной, это очень трудно принять. Особенно это касается игроков атакующей линии.
— Наверняка Вам бы хотелось сыграть в Алматы, а не в Астане?
— Я всегда рад вернуться в Алматы. Мы всегда ладили с болельщиками клуба, я их очень уважаю. Но, мне кажется, что, скорее всего, будем играть в столице. Однако я очень рад вернуться в Казахстан и сыграть там в любом другом городе.
— Несколько слов в адрес казахстанских болельщиков футбола — Вас там любят, понимают, а болельщики «Кайрата» хорошо о Вас отзываются и не прочь, чтобы Вы вновь возглавили команду.
— Да, я вернусь, однако уже в качестве тренера сборной Грузии. Рад буду их всех увидеть, хоть и буду по другую сторону. Частичка моего сердца останется в Казахстане, ведь я провел там три замечательных года, о которых всегда буду отзываться с теплотой. В свое время руководство клуба поверило в меня и пригласило на пост тренера. Болельщики также поверили в свой клуб и сейчас исправно посещают матчи команды. «Кайрат» сейчас является клубом с большой буквы, у которого очень хорошее руководство. Они, не жалея сил и средств, вкладывают в команду, и я верю, что однажды все их усилия оправдаются.