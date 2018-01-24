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Райан Гиггз: Нам достались хорошо знакомые команды
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз — об итогах жеребьевки Лиги наций УЕФА.
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз — об итогах жеребьевки Лиги наций УЕФА.
— Я сейчас весь на эмоциях. Нам достались хорошо знакомые команды. Особенно это относится к Ирландии (эти сборные встречались в Европейской квалификации, и ирландцы, победив в Кардиффе, лишили валлийцев шансов поехать на ЧМ-2018). Думаю, игроки будут очень мотивированы, тот матч принес очень большое разочарование. Но сейчас все будет иначе, все начинается по-новому: новый турнир и новый тренер, — передает слова Гиггза официальный сайт УЕФА.
Напомним, что сборная Уэльса попала в группу 4 в лиге В, где встретится с командами Ирландии и Дании.