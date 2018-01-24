Станислав Черчесов: Разок сыграем — поймем

— Как вам группа?

— Очень ровная. И шведы, и турки имеют стабильно хорошие сборные на официальных турнирах, так что нам предстоят интересные матчи. Тем более, скандинавов мы совсем недавно наблюдали в стыках с итальянцами. И в памяти все еще достаточно свежо. А с турками мы будем играть контрольный матч перед чемпионатом мира.

— У вас нет желания теперь отменить эту встречу?

— У нас точно нет такого желания. У турок, надеюсь, тоже. Все уже спланировано и в отмене нет никакого смысла.

— Сколько еще контрольных матчей вы готовы провести, учитывая, что в группе Лиге наций всего 4 игры?

— А у нас до конца календарного года, как не верти, видно не более двух окон для контрольных матчей. Так что в этом плане Лига наций помогает. Турнир и придуман, в том числе, для того, чтобы сократить паузы между играми национальных сборных.

— Каково ваше отношение к этому турниру, придуманному в 2014 году Мишелем Платини, как к событию в европейской футбольной жизни?

— Не секрет, что мы с коллегами из других стран регулярно общаемся. Не раз говорили и на эту тему. Пришли к такому выводу: нужно сыграть хотя бы разок для того, чтобы понять — что это такое. Что нужно бы изменить, а что отшлифовать. В целом, пока очень спокойно относимся к регламенту и системе проведения. Ждем начала.

— В приоритете сегодня другое соревнование.

— Да, чемпионат мира. Поэтому пока по Лиге наций все принимаем лишь к сведению. Работаем в информационном режиме. Отталкиваться будем от чемпионата мира и плавно переходить к этому турниру.

— Если все-таки заглянуть в будущее. Основная цель участия в Лиге наций — просмотр игроков к европейскому отбору или будет поставлена задача отобраться на Евро-2020 через Лигу наций?