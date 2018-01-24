Андрей Шевченко: Сборные Чехии и Словакии — хорошие соперники
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко — об итогах жеребьевки Лиги наций УЕФА.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко — об итогах жеребьевки Лиги наций УЕФА.
— Это соревнование дает отличную возможность просматривать молодых футболистов в официальных матчах, да еще и дарит шанс побороться за путевку на чемпионат Европы. Очень рад, что появился такой турнир, как Лига наций. Ее плюс еще и в том, что нет большой разницы в классе команд, поэтому болельщиков ждут интересные матчи. Думаю, стадионы будут заполнены, а это тоже очень важно.
C нетерпением жду старта в турнире. Нам будет интересно испытать свои силы в Лиге наций. Сборные Чехии и Словакии — хорошие соперники. Учитывая расположение наших стран, болельщикам будет проще добираться на матчи. Чехи и словаки демонстрируют привлекательный футбол, — передает слова Шевченко официальный сайт УЕФА.
Напомним, что сборная Украины попала в группу 1 в лиге В, где встретится с командами Словакии и Чехии.