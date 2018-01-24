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19:16 (мск), источник: Советский спорт

Гарет Саутгейт: Матчи с Испанией и Хорватией станут хорошей проверкой для сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт — об итогах жеребьевки Лиги наций УЕФА.

Источник: AFP 2018

— Концепция турнира такова, что ты проводишь матчи турнирного значения при высоком уровне конкуренции, и эти критерии полностью соблюдаются в группе, куда мы попали. С Хорватией мы давно уже не встречались, так что ждем этих матчей с интересом, ну и, конечно, игр с Испанией, одной из сильнейших команд мира. Это хорошая проверка для нас. Нам нравится концепция с меньшим числом товарищеских матчей, на место которых приходят встречи с топовыми сборными, — передает слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Напомним, что сборная Англии попала в группу D в лиге А, где встретится с командами Испании и Хорватии.

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