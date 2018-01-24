Турция: приют для Луческу

ТУРЦИЯ

Место в рейтинге ФИФА: 41-е (на 18.01.2018).

Главный тренер: Мирча ЛУЧЕСКУ (Румыния, 72 года).

Капитан: АРДА ТУРАН.

Главные звезды: ХАКАН ЧАЛХАНОГЛУ («Милан»), МЕХМЕТ ТОПАЛ («Фенербахче»), АРДА ТУРАН («Истанбул ББ»), БУРАК ЙЫЛМАЗ («Трабзонспор»), ДЖЕНК Тосун («Эвертон»).

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ

Источник: Спорт-Экспресс

ТРЕНЕР

Мирча Луческу работает тренером почти вечность — с 1979 года, но в его огромном послужном списке значатся всего две сборных. В восьмидесятых он вытащил сборную Румынии на Евро-1984, но провалился в отборе к ЧМ-1986 и более чем на тридцать лет погрузился в клубную работу. После увольнения из «Зенита» Луческу вернулся к тому, с чего начинал — теперь он возглавляет сборную Турции.

Румынский специалист стал одним из виновников турецкого провала в отборе на ЧМ-2018. Да, он пришел по ходу цикла, но два из трех поражений в группе турки потерпели именно при Луческу. После проигрыша Украине пожилой тренер атаковал судей. Сначала в буквальном смысле — пытался показать испанским арбитрам повторы голов на смартфоне, а потом и виртуально — обрушился на них критикой на пресс-конференции. В итоге УЕФА дисквалифицировал Луческу на один матч.

ЗВЕЗДЫ

ДЖЕНК ТОСУН, ОГУЗХАН ОЗЯКУП, ХАКАН ЧАЛХАНОГЛУ, СЕЛЬЧУК ИНАН | Источник: Reuters

Лучший бомбардир сборной Турции в отборе на ЧМ-2018 Дженк Тосун этой зимой исполнил то, о чем давно мечтает Федор Смолов: нападающий отправился в Англию. После трех с половиной ярких сезонов в «Бешикташе» он перешел в «Эвертон» и уже успел сыграть два матча за «ирисок». Голов, правда, не забил.

Тосуна не смутила даже история другой турецкой звезды Хакана Чалханоглу, который этим летом сменил «Байер» на «Милан» и провалился вместе с новым клубом. В конце осени полузащитник выпал из стартового состава — ходят слухи, что красно-черные готовы продать или отдать в аренду турка уже этой зимой.

ТАКТИКА

Мирча ЛУЧЕСКУ | Источник: Reuters

Еще до прихода Луческу сборная Турции играла по его излюбленной схеме 4−2−3−1, и румын не стал ничего менять. Главная звезда Дженк Тосун выходит то на острие атаки, то перемещается на правый фланг — в этом случае место ударного форварда занимает Бурак Йылмаз.