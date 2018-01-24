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00:51 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу узнает соперников по Лиге наций

ТАСС, 24 января. Жеребьевка групповой стадии футбольной Лиги наций пройдет в среду в швейцарской Лозанне. Российская команда узнает своих соперников по дивизиону В нового турнира, проводимого Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Источник: ИТАР-ТАСС

Лига наций стартует в сентябре. Турнир призван заменить товарищеские матчи, его участники разыграют четыре дополнительные путевки на чемпионат Европы 2020 года. На предварительной стадии 55 европейских сборных разбиты на четыре дивизиона согласно рейтингу УЕФА, в дивизионах А и В выступят по 12 команд, в дивизионе С — 15 команд, дивизионе D — 16 команд. В двух главных дивизионах участники в результате жребия будут разделены на четыре группы по три команды, в дивизионе С определятся три группы по четыре команды и одна — с тремя сборными, в слабейшем дивизионе образуются четыре группы по четыре участника.

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Сборная России попала в первую корзину дивизиона В, куда также вошли команды Австрии, Уэльса и Словакии. В числе ее возможных соперников — команды Швеции, Ирландии и Боснии и Герцеговины (корзина 2), а также сборные Северной Ирландии, Дании, Чехии и Турции (корзина 3). Во вторую корзину также попала сборная Украины, однако УЕФА продолжает разводить эту команду с российской при жеребьевках.

На предварительной стадии Лиги наций сборная России осенью сыграет четыре матча. В следующем сезоне вступит в силу обновленный календарь матчей сборных, утвержденный Международной федерацией футбола (ФИФА), так что игры Лиги наций запланированы на 6−8 и 9—11 сентября, 11−13 и 14—16 октября, 15−17 и 18—20 ноября.

Победители четырех групп дивизиона А в июне 2019 года сыграют в плей-офф за главный приз Лиги наций. Победители групп трех остальных дивизионов перейдут в более сильную лигу — вместо команд, занявших последние места в группах первых трех дивизионов.

Путевки на Евро как бонус

В дивизионе А Лиги наций выступят команды Германии, Португалии, Бельгии, Испании (корзина 1), Франции, Англии, Швейцарии, Италии (корзина 2), Польши, Исландии, Хорватии и Нидерландов (корзина 3). Дивизион С составили сборные Венгрии, Румынии, Шотландии, Словении (корзина 1), Греции, Сербии, Албании, Норвегии (корзина 2), Черногории, Израиля, Болгарии, Финляндии (корзина 3), Кипра, Эстонии и Литвы (корзина 4). Наконец, в дивизион D вошли сборные Азербайджана, Македонии, Бельгии и Грузии (корзина 1), Армении, Латвии, Фарерских островов и Люксембурга (корзина 2), Казахстана, Молдавии, Лихтенштейна и Мальты (корзина 3), Андорры, Косова, Сан-Марино и Гибралтара (корзина 4). Во время жеребьевки дивизиона D будут разведены по разным группам сборные Азербайджана и Армении.

Жеребьевка Лиги наций начнется в 14:00 мск.

16 команд по итогам Лиги наций смогут побороться за путевки на Евро-2020. По итогам отборочного турнира чемпионата Европы, который пройдет с марта по ноябрь 2019 года, определятся 20 участников финального турнира. По одной дополнительной путевке на Евро-2020 получат представители каждого дивизиона Лиги наций. В рамках дивизионов по четыре лучшие команды из числа не получивших путевки на чемпионат Европы выступят в плей-офф в марте 2020 года.

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