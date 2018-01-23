Юношеская сборная Казахстана уступила Украине на «Кубке Развития-2018»
Казахстанские футболисты (возраст игроков — до 17-ти лет) провели вторую игру против сборной Украины на международном турнире на «Кубок Развития-2018», который проходит в Минске.
Казахстанские футболисты (возраст игроков — до 17-ти лет) провели вторую игру против сборной Украины на международном турнире на «Кубок Развития-2018», который проходит в Минске.
Счет был открыт на 18-й минуте матча после розыгрыша штрафного удара. Отличился защитник сборной Украины Кристиан Биловар. После пропущенного гола подопечные Ерлана Махамбедиева старались сравнять счет, но вновь пропустили со стандарта. За три минуты до конца первого тайма нападающий украинцев Даниил Сикан точно пробил головой в угол наших ворот.
В начале второго тайма украинские футболисты забивают третий мяч. Результативно штрафной удар исполнил Викентий Волошин. На 63-й минуте сократить разницу в счёте удалось полузащитнику сборной Казахстана Улугбеку Хайтмуратову.
Следующий матч казахстанские футболисты проведут в четверг, 25 января против сборной Молдовы.