Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умерла старейшая актриса Голливуда
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Юлия Савичева стала «ангелом-хранителем» для сирот
Премьер Украины обратился со встречным предложением к Путину
Наоми Кэмпбелл ушла от египетского миллионера к молодому рэперу
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21.01
Лион2
ПСЖ1
Футбол. Зарубежный
22.01
Ювентус1
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
22.01
Эйбар1
Малага1
Футбол. Зарубежный
22.01
Суонси1
Ливерпуль0
Футбол. Зарубежный
24.01
Лацио
Удинезе
Футбол. Зарубежный
24.01
Сампдория
Рома
Все события
Светлане Ходченковой — 35: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
МОК не выдал приглашения на ОИ ведущим российским спортсменам
Юрист: CAS не поможет российским атлетам, не приглашенным МОК
Дима Билан устроил смелую фотосессию на отдыхе
Юлия Барановская опубликовала в Сети фото в бикини
Диетолог объяснила, почему не получается похудеть
У популярного обезболивающего обнаружился побочный эффект
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
13Российские пары покорили Европу
25Минус Шипулин, Устюгов, Ан. Кого не будет на Играх
20:50 (мск), источник: Sports.kz

Юношеская сборная Казахстана уступила Украине на «Кубке Развития-2018»

Казахстанские футболисты (возраст игроков — до 17-ти лет) провели вторую игру против сборной Украины на международном турнире на «Кубок Развития-2018», который проходит в Минске.

Счет был открыт на 18-й минуте матча после розыгрыша штрафного удара. Отличился защитник сборной Украины Кристиан Биловар. После пропущенного гола подопечные Ерлана Махамбедиева старались сравнять счет, но вновь пропустили со стандарта. За три минуты до конца первого тайма нападающий украинцев Даниил Сикан точно пробил головой в угол наших ворот.

В начале второго тайма украинские футболисты забивают третий мяч. Результативно штрафной удар исполнил Викентий Волошин. На 63-й минуте сократить разницу в счёте удалось полузащитнику сборной Казахстана Улугбеку Хайтмуратову.

Следующий матч казахстанские футболисты проведут в четверг, 25 января против сборной Молдовы.

Чемпион мира в полусреднем весе Спенс сделал прогноз на реванш Головкин - Альварес
МОК не выдал приглашения на ОИ ведущим российским спортсменам
Юрист: CAS не поможет российским атлетам, не приглашенным МОК
«Локомотив» сыграл вничью на сборах, Фарфан не забил пенальти
Биатлонисты будут сами принимать решение об участии в Играх-2018
Corriere dello Sport: Защитник «Зенита» может перейти в «Рому»
Зинэтула Билялетдинов: Мы серьезно готовимся к матчу с ЦСКА
Тренерский штаб хоккейной сборной РФ получил приглашение на ОИ
Новости
Авто
На Ямале от морозов «покрышки» крошатся «как сухари» (видео) Аномальные морозы сковали сразу несколько регионов России. Уже несколько дней температура местами опускается ниже минус 50 градусов
Hi-Tech
В США открылся «магазин без очередей» Amazon Go. В первый же день к нему выстроилась очередь Магазин будущего открылся. Он обещал быть без кассиров и очередей. Но что-то пошло не так...
Кино
Умерла старейшая актриса Голливуда За свою карьеру знаменитость снялась более чем в 140 картинах
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
Удача или упорство: как открыли современных топ-моделей Вспоминаем, как пробились в большой бизнес другие яркие манекенщицы (там много неожиданных историй!)
Дети
Директор школы Тубельского решил покинуть свой пост Ранее в школе разгорелся конфликт между Сергеем Москаленковым и родителями учеников
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь