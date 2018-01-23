Юношеская сборная Казахстана уступила Украине на «Кубке Развития-2018»

Счет был открыт на 18-й минуте матча после розыгрыша штрафного удара. Отличился защитник сборной Украины Кристиан Биловар. После пропущенного гола подопечные Ерлана Махамбедиева старались сравнять счет, но вновь пропустили со стандарта. За три минуты до конца первого тайма нападающий украинцев Даниил Сикан точно пробил головой в угол наших ворот.