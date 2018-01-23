Полутоварищеские матчи

Источник: РИА "Новости"

24 января состоится жеребьевка нового турнира УЕФА под названием Лига наций. Это соревнование будет проводиться под эгидой европейской футбольной ассоциации и заменит сборным Старого Света большинство товарищеских матчей. Проект был задуман с целью уменьшения количества встреч национальных команд, которые часто не несли в себе никакой спортивной мотивации.

Новоявленная Лига наций будет проходить раз в два года, а ее дебютный розыгрыш состоится уже в 2018 году.

— Считаю это достаточно интересной задумкой со стороны УЕФА, — заявил «Известиям» заслуженный мастер спорта СССР и России Анатолий Бышовец. — Теперь сборным не придется ломать голову в поисках соперников по товарищеским играм. И интерес к таким встречам, безусловно, станет гораздо выше, чем к неофициальным.

В турнире принимают участие 55 стран — членов УЕФА. Все сборные разбиты на четыре дивизиона (A, B, C, D) в соответствии с их рейтингом на момент завершения европейской квалификации на ЧМ-2018. Сборная России попала в первую корзину дивизиона В. Потенциальными соперниками из второй корзины для нашей команды являются Швеция, Ирландия и Босния и Герцеговина.

— Для России здесь не может быть удачных или неудачных соперников, — сказал «Известиям» глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — Все потенциальные оппоненты для нашей команды приемлемы. Будет интересно посмотреть на матчи с любой из команд, которые нам в итоге выпадут.

Из третьей корзины команде Станислава Черчесова может попасться Северная Ирландия, Дания, Чехия или Турция. При этом Россию уже традиционно разведут с Украиной, которая могла бы выпасть нашей команде из второй корзины.

— В группе В сформировался достаточно равный подбор сборных, — отметил Анатолий Бышовец. — Тут нет явных аутсайдеров или команд, с которыми нам хотелось бы избежать встречи. Поэтому особых предпочтений относительно жребия нет. Все команды достаточно крепкие, с сильным подбором игроков, и нашей сборной будет полезно встретиться с любой из них.

Соперники сыграют по круговой системе дома и на выезде в сентябре-ноябре 2018 года. Победители четырех групп каждого дивизиона выйдут в следующий этап турнира. Он будет проводиться по олимпийской системе: полуфиналы, матч за третье место и финал. Таким образом в итоге определится триумфатор Лиги наций. При этом между дивизионами будет действовать принцип повышения и понижения в классе. Победители групп в лигах В, С и D выйдут в более сильные дивизионы, а худшие команды групп в лигах А, В и С отправятся в более слабые. Престижность победы в Лиге наций состоит в том, что чемпион каждого дивизиона сможет попасть на чемпионат Европы 2020 года.

— Безусловно, путевки на континентальное первенство добавят Лиге наций интереса и статуса, — сказал Михаил Гершкович. — Это будет мотивировать команды, и за матчами турнира наблюдать будет не менее интересно, чем за квалификацией. Для нашей сборной Лига наций станет неплохим вариантом попасть на чемпионат Европы в случае неудачи в своей отборочной группе.