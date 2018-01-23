Полутоварищеские матчи
Cборная России узнает своих соперников по дебютной Лиге наций.
Cборная России узнает своих соперников по дебютной Лиге наций.
24 января состоится жеребьевка нового турнира УЕФА под названием Лига наций. Это соревнование будет проводиться под эгидой европейской футбольной ассоциации и заменит сборным Старого Света большинство товарищеских матчей. Проект был задуман с целью уменьшения количества встреч национальных команд, которые часто не несли в себе никакой спортивной мотивации.
Новоявленная Лига наций будет проходить раз в два года, а ее дебютный розыгрыш состоится уже в 2018 году.
— Считаю это достаточно интересной задумкой со стороны УЕФА, — заявил «Известиям» заслуженный мастер спорта СССР и России Анатолий Бышовец. — Теперь сборным не придется ломать голову в поисках соперников по товарищеским играм. И интерес к таким встречам, безусловно, станет гораздо выше, чем к неофициальным.
В турнире принимают участие 55 стран — членов УЕФА. Все сборные разбиты на четыре дивизиона (A, B, C, D) в соответствии с их рейтингом на момент завершения европейской квалификации на ЧМ-2018. Сборная России попала в первую корзину дивизиона В. Потенциальными соперниками из второй корзины для нашей команды являются Швеция, Ирландия и Босния и Герцеговина.
— Для России здесь не может быть удачных или неудачных соперников, — сказал «Известиям» глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. — Все потенциальные оппоненты для нашей команды приемлемы. Будет интересно посмотреть на матчи с любой из команд, которые нам в итоге выпадут.
Из третьей корзины команде Станислава Черчесова может попасться Северная Ирландия, Дания, Чехия или Турция. При этом Россию уже традиционно разведут с Украиной, которая могла бы выпасть нашей команде из второй корзины.
— В группе В сформировался достаточно равный подбор сборных, — отметил Анатолий Бышовец. — Тут нет явных аутсайдеров или команд, с которыми нам хотелось бы избежать встречи. Поэтому особых предпочтений относительно жребия нет. Все команды достаточно крепкие, с сильным подбором игроков, и нашей сборной будет полезно встретиться с любой из них.
Соперники сыграют по круговой системе дома и на выезде в
— Безусловно, путевки на континентальное первенство добавят Лиге наций интереса и статуса, — сказал Михаил Гершкович. — Это будет мотивировать команды, и за матчами турнира наблюдать будет не менее интересно, чем за квалификацией. Для нашей сборной Лига наций станет неплохим вариантом попасть на чемпионат Европы в случае неудачи в своей отборочной группе.
При этом, несмотря на появление Лиги наций, товарищеские матчи проводиться