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21 января, источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты победили литовцев на старте розыгрыша Кубка развития-2018

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском футбольном манеже сегодня стартовал 14-й розыгрыш Кубка развития, в котором принимают участие юношеских сборных (U-17) из 12 стран, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские футболисты в первом матче предварительной группы А встречались со сверстниками из Литвы и в первом тайме Никита Иванютенко открыл счет.

До перерыва забитых мячей больше не было, а во второй половине Максим Капралев и Александр Евтухович довели дело до разгрома — 3:0.

В другом поединке этого квартета команда Бельгии разгромила финнов со счетом 4:0.

В понедельник, 22 января белорусы сыграют с бельгийцами, а 24 января завершат первый этап игрой с финскими футболистами.

В квартете В россияне уступили израильтянам — 0:2, пропустив оба мяча во втором тайме. Словаки проиграли исландцам 0:1.

Команды группы С свои первые матчи проведут 22 января: Украина — Молдова, Грузия — Казахстан.

Первый этап завершится 25 января, а затем победители трех групп разыграют между собой главный приз соревнований, команды, которые финишируют вторыми, поспорят за 4−6-е итоговые места.

Победитель и призеры турнира определятся 28 января. Год назад соревнования выиграли россияне, серебро у израильтян, бронза у белорусов.

За все время проведения розыгрыша Кубка развития футболисты Беларуси дважды становились его победителями — в 2006 и 2007 годах. Самой титулованной является команда России, у которой 5 трофеев (2008, 2010, 2014, 2015, 2017), трижды выигрывала Украина (2009, 2012, 2016), по два раза — Беларусь и Бельгия (2011, 2013), в 2005 году не было равных команде Сербии и Черногории.

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