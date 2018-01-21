Белорусские футболисты победили литовцев на старте розыгрыша Кубка развития-2018

Белорусские футболисты в первом матче предварительной группы А встречались со сверстниками из Литвы и в первом тайме Никита Иванютенко открыл счет.

До перерыва забитых мячей больше не было, а во второй половине Максим Капралев и Александр Евтухович довели дело до разгрома — 3:0.

В другом поединке этого квартета команда Бельгии разгромила финнов со счетом 4:0.

В понедельник, 22 января белорусы сыграют с бельгийцами, а 24 января завершат первый этап игрой с финскими футболистами.

В квартете В россияне уступили израильтянам — 0:2, пропустив оба мяча во втором тайме. Словаки проиграли исландцам 0:1.

Команды группы С свои первые матчи проведут 22 января: Украина — Молдова, Грузия — Казахстан.

Первый этап завершится 25 января, а затем победители трех групп разыграют между собой главный приз соревнований, команды, которые финишируют вторыми, поспорят за 4−6-е итоговые места.

Победитель и призеры турнира определятся 28 января. Год назад соревнования выиграли россияне, серебро у израильтян, бронза у белорусов.