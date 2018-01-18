Испанец Надаль сначала неестественно посмеялся, однако затем принес девочке извинения.
Легенда Италии Тотти примет участие в Кубке легенд — 2018
Легендарный итальянский футболист Франческо Тотти примет участие в Кубке легенд 2018 года, сообщает RT.
Легендарный итальянский футболист Франческо Тотти примет участие в Кубке легенд 2018 года, сообщает RT.
«Легендарный футболист “Ромы” и чемпион мира, ставший для всех настоящим символом Вечного города и образцом преданности своему клубу, сыграет на нашем турнире в составе сборной Италии. Франческо впервые прилетит в Россию после своего ухода из футбола. Его приезд — историческое событие в жизни нашего проекта», — сказал Куриев.
Тотти выступал за «Рому» на протяжении 25 лет.
Кубок легенд в 2018 году пройдет на Малой спортивной арене «Лужники» 3 и 4 февраля.