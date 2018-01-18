Легенда Италии Тотти примет участие в Кубке легенд — 2018

«Легендарный футболист “Ромы” и чемпион мира, ставший для всех настоящим символом Вечного города и образцом преданности своему клубу, сыграет на нашем турнире в составе сборной Италии. Франческо впервые прилетит в Россию после своего ухода из футбола. Его приезд — историческое событие в жизни нашего проекта», — сказал Куриев.