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15:54 (мск), источник: Газета.Ру

Легенда Италии Тотти примет участие в Кубке легенд — 2018

Легендарный итальянский футболист Франческо Тотти примет участие в Кубке легенд 2018 года, сообщает RT.

Источник: Reuters

Пресс-служба турнира приводит слова генерального менеджера турнира Тамерлана Куриева.

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«Легендарный футболист “Ромы” и чемпион мира, ставший для всех настоящим символом Вечного города и образцом преданности своему клубу, сыграет на нашем турнире в составе сборной Италии. Франческо впервые прилетит в Россию после своего ухода из футбола. Его приезд — историческое событие в жизни нашего проекта», — сказал Куриев.

Тотти выступал за «Рому» на протяжении 25 лет.

Кубок легенд в 2018 году пройдет на Малой спортивной арене «Лужники» 3 и 4 февраля.

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