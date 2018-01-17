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17 января, источник: Спорт-Экспресс

Конте может вернуться в сборную Италии

Главный тренер «Челси» Антонио Конте может вернуться на пост наставника сборной Италии, утверждает Tuttomercatoweb.

Источник: Reuters

Итальянский наставник сожалеет, что в свое время покинул национальную команду, несмотря на то, что затем стал чемпионом Англии с «Челси».

Контракт 48-летнего специалиста с английским клубом рассчитан до лета 2019 года. Ранее появилась информация, что Конте может покинуть нынешнее место работы уже по окончании сезона.

Сборная Италии остается без главного тренера после увольнения Джампьеро Вентуры, который не сумел вывести команду в финальную часть чемпионата мира-2018.

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