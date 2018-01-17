Александр Глеб примет участие в жеребьевке Лиги наций в Лозанне

В новом турнире для национальных сборных по футболу будут разыгрываться дополнительные путевки на чемпионат Европы. В Лиге наций выступят 55 европейских сборных, которые будут разделены на четыре дивизиона (A, B, C и D).

«Молодым игрокам советуют пораньше ехать в Европу, но ведь их туда не пускает ФИФА». Как сборная Беларуси могла бы стать сильнее