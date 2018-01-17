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14:44 (мск), источник: БЕЛТА

Александр Глеб примет участие в жеребьевке Лиги наций в Лозанне

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Глеб примет участие в жеребьевке Лиги наций УЕФА, которая 24 января состоится в Лозанне (Швейцария). Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердил знаменитый белорусский игрок.

Источник: РИА "Новости"

В новом турнире для национальных сборных по футболу будут разыгрываться дополнительные путевки на чемпионат Европы. В Лиге наций выступят 55 европейских сборных, которые будут разделены на четыре дивизиона (A, B, C и D).

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В каждом дивизионе будет по четыре группы, в них — по 4 команды. Состав дивизионов сформирован исходя из положений команд в рейтинге национальных сборных УЕФА. Сборная Беларуси сыграет в дивизионе D вместе с соперниками из Азербайджана, Армении, Македонии, Грузии, Фарерских островов, Латвии, Люксембурга, Казахстана, Молдовы, Лихтенштейна, Мальты, Косово, Андорры, Сан-Марино и Гибралтара. Жеребьевка первого этапа Лиги наций пройдет в центре SwissTech Convention в Лозанне.

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