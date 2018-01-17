Отец Гиггза: Я стыжусь своего сына, не могу даже заставить себя называть его имя
Дэнни Уилсон, отец главного тренера сборной Уэльса Райана Гиггза, рассказал об отношении к своему сыну.
Дэнни Уилсон, отец главного тренера сборной Уэльса Райана Гиггза, рассказал об отношении к своему сыну.
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» на протяжении восьми лет был в отношениях с женой своего брата Родри. В результате этого Родри расстался со своей супругой.
— Я даже не могу заставить себя называть его имя, — цитирует The Sun Гиггза. — Я использую выражение «экс-футболист». Он должен был прикрывать спину брата, а не вонзать в нее нож, ведь он старший брат. Он обманывал его, ему не хватило мужества извиниться за это.
Я должен быть самым гордым отцом в мире, счастливым
Он не подходит для работы в сборной Уэльса. От него плохо пахнет. Тренер национальной команды — это человек, которого уважают в обществе. Он мой сын, у меня почти бегут слезы из глаз, когда я говорю, что моя семья не уважает его и не следит за ним.