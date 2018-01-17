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13:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Отец Гиггза: Я стыжусь своего сына, не могу даже заставить себя называть его имя

Дэнни Уилсон, отец главного тренера сборной Уэльса Райана Гиггза, рассказал об отношении к своему сыну.

Источник: Reuters

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» на протяжении восьми лет был в отношениях с женой своего брата Родри. В результате этого Родри расстался со своей супругой.

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— Я даже не могу заставить себя называть его имя, — цитирует The Sun Гиггза. — Я использую выражение «экс-футболист». Он должен был прикрывать спину брата, а не вонзать в нее нож, ведь он старший брат. Он обманывал его, ему не хватило мужества извиниться за это.

Я должен быть самым гордым отцом в мире, счастливым из-за того, чего он достиг, но я стыжусь его. Он решил поставить свои желания на первое место. Все, о чем он заботится, — это его телевизионная карьера и открытие шикарных отелей в Манчестере. Когда я вижу его на телевидении, я выключаю телевизор. Так делает вся моя семья.

Он не подходит для работы в сборной Уэльса. От него плохо пахнет. Тренер национальной команды — это человек, которого уважают в обществе. Он мой сын, у меня почти бегут слезы из глаз, когда я говорю, что моя семья не уважает его и не следит за ним.

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