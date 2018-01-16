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15:45 (мск), источник: ТАСС

Сборная России сыграет с командами Италии и Звезд футбола на Кубке легенд — 2018

ТАСС, 16 января. Сборная России по результатам жеребьевки сыграет с командами Италии и Звезд футбола на стадии группового этапа футбольного Кубка легенд 2018 года имени Константина Еременко. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Источник: РИА "Новости"

Российская команда попала в группу А. В группу В вошли команды Германии, Португалии и Франции. Матчи группового этапа пройдут 3 февраля, на следующий день сборные разыграют призовые места.

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Действующим победителем Кубка легенд является сборная России, обыгравшая немецкую команду (8:2) в финале прошлогоднего турнира.

Кубок легенд — турнир ветеранов (игроки старше 35 лет), который проводится ежегодно с 2009 года; с 2011 года он носит имя Константина Еременко. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут. Победителем турнира неизменно становится сборная России.

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