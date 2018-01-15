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18:12 (мск), источник: Р-Спорт

Гиггз стал главным тренером сборной Уэльса

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» валлиец Райан Гиггз назначен главным тренером сборной Уэльса, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Уэльса.

Источник: Reuters

Гиггз подписал контракт на четыре года. Первый матч во главе сборной Уэльса специалист проведет 22 марта в Наньнине против команды Китая.

«Я очень горд, что мне доверили честь возглавить национальную сборную. Вызовы, которые нас ожидают — Лига наций и квалификационный турнир Евро-2020, вдохновляют меня. Я не могу дождаться, чтобы начать работать и готовиться с игроками к важнейшим матчам, которые нас ожидают в этом году», — заявил Гиггз.

Ранее сообщалось, что Гиггз принял участие в собеседовании на должность главного тренера сборной Уэльса. По информации СМИ, зарплата 44-летнего Гиггза должна составить 300 тысяч фунтов в год, что на 200 тысяч меньше, чем получал прежний главный тренер национальной команды Крис Коулмэн.

Коулмэн в ноябре ушел с поста главного тренера сборной Уэльса после того, как не смог вывести валлийцев в финальную часть чемпионата мира-2018 в России.

Райан Гиггз в качестве игрока провел 64 матча за сборную Уэльса и забил 12 голов. В 2014 году он исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

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