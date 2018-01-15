Гиггз стал главным тренером сборной Уэльса
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» валлиец Райан Гиггз назначен главным тренером сборной Уэльса, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Уэльса.
МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» валлиец Райан Гиггз назначен главным тренером сборной Уэльса, сообщается на официальном сайте Футбольной ассоциации Уэльса.
Гиггз подписал контракт на четыре года. Первый матч во главе сборной Уэльса специалист проведет 22 марта в Наньнине против команды Китая.
«Я очень горд, что мне доверили честь возглавить национальную сборную. Вызовы, которые нас ожидают — Лига наций и квалификационный турнир Евро-2020, вдохновляют меня. Я не могу дождаться, чтобы начать работать и готовиться с игроками к важнейшим матчам, которые нас ожидают в этом году», — заявил Гиггз.
Ранее сообщалось, что Гиггз принял участие в собеседовании на должность главного тренера сборной Уэльса. По информации СМИ, зарплата 44-летнего Гиггза должна составить 300 тысяч фунтов в год, что на 200 тысяч меньше, чем получал прежний главный тренер национальной команды Крис Коулмэн.
Коулмэн в ноябре ушел с поста главного тренера сборной Уэльса после того, как не смог вывести валлийцев в финальную часть чемпионата мира-2018 в России.
Райан Гиггз в качестве игрока провел 64 матча за сборную Уэльса и забил 12 голов. В 2014 году он исполнял обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед».