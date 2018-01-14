Бородюк за разрыв договора с КФФ может получить месячную компенсацию
Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк до сих пор официально не покинул свой пост.
Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк до сих пор официально не покинул свой пост.
По информации Sports.kz, это произойдет в ближайшее время. Контракт с Бородюком может быть расторгнут в одностороннем порядке, так как сам тренер, несмотря на худшие результаты сборной нашей страны под его руководством за 12 последних лет, уходить не собирается. При этом ему, возможно, согласно условий контракта, будет выплачена компенсация в размере зарплаты за один месяц работы. Стоит отметить, что Бородюка в Казахстан привез бывший генеральный секретарь КФФ Каныш Аубакиров, который уже покинул свой пост.
Напомним, сборная Казахстана при Бородюке проиграла шесть матчей из семи, сыграв один поединок вничью, и совершила рекордное падение в рейтинге FIFA.