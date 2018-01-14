Бородюк за разрыв договора с КФФ может получить месячную компенсацию

По информации Sports.kz, это произойдет в ближайшее время. Контракт с Бородюком может быть расторгнут в одностороннем порядке, так как сам тренер, несмотря на худшие результаты сборной нашей страны под его руководством за 12 последних лет, уходить не собирается. При этом ему, возможно, согласно условий контракта, будет выплачена компенсация в размере зарплаты за один месяц работы. Стоит отметить, что Бородюка в Казахстан привез бывший генеральный секретарь КФФ Каныш Аубакиров, который уже покинул свой пост.