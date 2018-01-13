Кучук: Есть предложения поработать с некоторыми сборными

«В Украине всегда почётно работать. Тренерская судьба бывает разной. Это может быть работа в Украине, Молдове, Беларуси, Польше… Всегда появляются какие-то интересные варианты. Есть предложения поработать с некоторыми сборными, всегда интересуются какие-то клубы. Но я уже не такой молодой тренер, чтобы откликаться на любой вариант. Потому в любом варианте нужно понимать, чего ты можешь достигнуть с этой командой, как тренер, и, что ты можешь дать этой команде», — цитирует Кучука «Телеканалы “Футбол 1” / Футбол 2».