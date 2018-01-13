У них были совершенно разные судьбы.
Кучук: Есть предложения поработать с некоторыми сборными
Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Леонид Кучук рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.
Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Леонид Кучук рассказал о возможных вариантах продолжения карьеры.
«В Украине всегда почётно работать. Тренерская судьба бывает разной. Это может быть работа в Украине, Молдове, Беларуси, Польше… Всегда появляются
Напомним, 58-летний белорусский специалист в начале декабря был уволен с поста главного тренера «Ростова».