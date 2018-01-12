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15:37 (мск), источник: Р-Спорт

Бывший тренер ФК «Зенит» Александр Спиридон возглавил сборную Молдавии

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Бывший помощник экс-главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Мирчи Луческу Александр Спиридон назначен главным тренером сборной Молдавии, сообщается на официальной странице Федерации футбола Молдавии (FMF) в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

Детали контракта с 57-летним специалистом, который сменил у руля команды Игоря Добровольского, не уточняются.

Как сообщает издание Moldfootball.com, FMF не стала продлевать контракт с Добровольским, под руководством которого команда набрала два очка в отборочном цикле чемпионата мира-2018 в России и заняла последнее место в группе.

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Спиридон входил в тренерский штаб Мирчи Луческу, который возглавлял «Зенит» в 2016—2017 годах. Кроме того, Спиридон работал в молдавских клубах «Зимбру», «Тилигул», «Нистру», донецком «Шахтере», тренировал сборную Молдавии. Он является автором первого гола в истории национальной команды, который был забит в матче с командой Грузии в 1991 году.

Сборная Молдавии в ближайшее время проведет два товарищеских матча в турецкой Анталье — с командами Южной Кореи (27 января) и Азербайджана (30 января).

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