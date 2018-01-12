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15:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Ассоциация футбола Уэльса провела переговоры с Гиггзом

Бывший полузащитник и капитан сборной Уэльса Райан Гиггз может возглавить национальную команду своей страны.

Источник: AP 2018

Об этом сообщает Sky Sports.

В начале декабря 44-летний специалист сообщил о готовности встать у руля сборной Уэльса, тренерский мостик которой оказался вакантным после отставки Криса Коулмана. Согласно информации источника, у Гиггза состоялась встреча с руководством ассоциации, но детали не разглашаются.

Ранее появилась информация о том, что в работе со сборной Уэльса заинтересованы Тони Пьюлис, Крэйг Беллами и Тьерри Анри.

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