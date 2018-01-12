Редакция выбрала самые яркие снимки уходящего года
Ассоциация футбола Уэльса провела переговоры с Гиггзом
Бывший полузащитник и капитан сборной Уэльса Райан Гиггз может возглавить национальную команду своей страны.
Бывший полузащитник и капитан сборной Уэльса Райан Гиггз может возглавить национальную команду своей страны.
Об этом сообщает Sky Sports.
В начале декабря 44-летний специалист сообщил о готовности встать у руля сборной Уэльса, тренерский мостик которой оказался вакантным после отставки Криса Коулмана. Согласно информации источника, у Гиггза состоялась встреча с руководством ассоциации, но детали не разглашаются.
Ранее появилась информация о том, что в работе со сборной Уэльса заинтересованы Тони Пьюлис, Крэйг Беллами и Тьерри Анри.