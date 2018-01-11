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11 января, источник: Р-Спорт

Футболисты сборной Швеции победили команду Дании в товарищеском матче

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сборная Швеции по футболу победила команду Дании в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в четверг в Абу-Даби, завершилась со счетом 1:0 в пользу шведов. Победный гол забил Густав Нильссон на 93-й минуте.

Обе команды ранее пробились на чемпионат мира-2018, который пройдет в России нынешним летом. Шведы на групповом этапе турнира сыграют с командами Германии, Мексики и Южной Кореи, датчане встретятся со сборными Франции, Австралии и Перу.

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