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Футболисты сборной Швеции победили команду Дании в товарищеском матче
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сборная Швеции по футболу победила команду Дании в товарищеском матче.
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Сборная Швеции по футболу победила команду Дании в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в четверг в
Обе команды ранее пробились на чемпионат мира-2018, который пройдет в России нынешним летом. Шведы на групповом этапе турнира сыграют с командами Германии, Мексики и Южной Кореи, датчане встретятся со сборными Франции, Австралии и Перу.