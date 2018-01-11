Сборная Англии перед ЧМ-2018 сыграет с Коста-Рикой и Нигерией

Источник: AP 2018

2 июня английская команда примет на стадионе «Уэмбли» сборную Нигерии, а 7 июня сыграет арене «Элланд Роуд», на которой проводит домашние матчи «Лидс Юнайтед», с Коста-Рикой, сообщает BBC.

«В нашей группе на ЧМ-2018 есть оппоненты из Африки и Центральной Америки, поэтому решили провести товарищеские игры с Нигерией и Коста-Рикой соответственно. Хотим попробовать свои силы в матчах против команд с разными игровым стилем и опытом», — сказал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

В первом туре группы G ЧМ-2018 сборной Англии предстоит 18 июня сыграть с Тунисом. В одном квартете с англичанами также сборные Бельгии и Панамы.