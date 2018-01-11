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00:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Англии перед ЧМ-2018 сыграет с Коста-Рикой и Нигерией

Сборная Англии определилась с соперниками по товарищеским матчам в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018, который пройдёт в России.

Источник: AP 2018

2 июня английская команда примет на стадионе «Уэмбли» сборную Нигерии, а 7 июня сыграет арене «Элланд Роуд», на которой проводит домашние матчи «Лидс Юнайтед», с Коста-Рикой, сообщает BBC.

«В нашей группе на ЧМ-2018 есть оппоненты из Африки и Центральной Америки, поэтому решили провести товарищеские игры с Нигерией и Коста-Рикой соответственно. Хотим попробовать свои силы в матчах против команд с разными игровым стилем и опытом», — сказал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт.

В первом туре группы G ЧМ-2018 сборной Англии предстоит 18 июня сыграть с Тунисом. В одном квартете с англичанами также сборные Бельгии и Панамы.

Нигерия начнёт ЧМ-2018 группе D с Аргентиной, Исландией и Хорватией, а Коста-Рика по итогам жеребьёвки оказалась в квартете E с Бразилией, Швецарией и Сербией.

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