Сборная Англии перед ЧМ-2018 сыграет с Коста-Рикой и Нигерией
Сборная Англии определилась с соперниками по товарищеским матчам в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018, который пройдёт в России.
Сборная Англии определилась с соперниками по товарищеским матчам в рамках подготовки к чемпионату мира — 2018, который пройдёт в России.
2 июня английская команда примет на стадионе «Уэмбли» сборную Нигерии, а 7 июня сыграет арене «Элланд Роуд», на которой проводит домашние матчи «Лидс Юнайтед», с
«В нашей группе на ЧМ-2018 есть оппоненты из Африки и Центральной Америки, поэтому решили провести товарищеские игры с Нигерией и
В первом туре группы G ЧМ-2018 сборной Англии предстоит 18 июня сыграть с Тунисом. В одном квартете с англичанами также сборные Бельгии и Панамы.
Нигерия начнёт ЧМ-2018 группе D с Аргентиной, Исландией и Хорватией, а