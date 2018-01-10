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10 января, источник: Советский спорт

Ди Бьяджо будет руководить сборной Италии в матче с англичанами

Наставник молодежной сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо будет руководить национальной командой в товарищеских играх с Англией и Аргентиной.

Источник: РИА "Новости"

«После выборов мы начнем подготовку к двум матчам с командами Англии и Аргентины. Думаю, Ди Бьяджо уже работает над этим», — приводит AFP слова кандидата в президенты Итальянской федерации футбола (FIGC) Дамиано Томмази.

Итальянцы сыграют с аргентинцами 23 марта в швейцарском Базеле, с англичанами — 27 марта в Лондоне.

Сборная Италии осталась без главного тренера после отставки Джампьеро Вентуры, который не сумел вывести команду в финальную часть чемпионата мира-2018 в России. Томмази будет участвовать в выборах главы FIGC, которые пройдут 29 января.

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