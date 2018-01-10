Ди Бьяджо будет руководить сборной Италии в матче с англичанами

«После выборов мы начнем подготовку к двум матчам с командами Англии и Аргентины. Думаю, Ди Бьяджо уже работает над этим», — приводит AFP слова кандидата в президенты Итальянской федерации футбола (FIGC) Дамиано Томмази.
Итальянцы сыграют с аргентинцами 23 марта в швейцарском Базеле, с англичанами — 27 марта в Лондоне.
Сборная Италии осталась без главного тренера после отставки Джампьеро Вентуры, который не сумел вывести команду в финальную часть чемпионата мира-2018 в России. Томмази будет участвовать в выборах главы FIGC, которые пройдут 29 января.