Манчини в сборной Италии: возможно ли это?

Источник: Спорт-Экспресс

ОТКУДА ШУМ

Роберто Манчини дал интервью программе Tiki Taka, выходящей на канале Italia 1. Главный тренер «Зенита» рассказал, как поживает в России, выразив надежду, что питерцы догонят «Локомотив». Лишний раз восхитился красотой арены на Крестовском. Оценил перспективы команд серии А, пожелав «Наполи» удачи в борьбе за скудетто с «Ювентусом».

Но самым резонансным получился его ответ на вопрос о сборной Италии. Ведущий поинтересовался, хотел бы Манчини возглавить национальную команду, на что тот довольно развернуто ответил:

— Прежде, чем говорить о главном тренере сборной, наверное, будет логично дождаться назначения нового президента федерации. Однако я бы не стал исключать, что возглавлю национальную команду. Впрочем, все другие тренеры тоже наверняка не отказались бы от такой возможности. Сборная — это очень важно. А в жизни тренера может случиться всякое.

РЕАКЦИЯ

По данным Football Italia, Манчини действительно входит в круг кандидатов на вакантный пост, который освободился после увольнения Джампьтро Вентуры (напомним, этот специалист не сумел вывести Италии на чемпионат мира, в стыковых матчах «Скуадра адзурра» уступила Швеции).

Помимо Манчини называются Карло Анчелотти, покинувший в начале сезона «Баварию», и Антонио Конте, возглавляющий «Челси».

Правда, отмечается, что работа по поиску тренера осложнена отсутствием в федерации президента. Ведь Карло Тавеккио также покинул свой пост после шведского фиаско.

КТО ЗА КОГО

Кандидатов на пост президента тоже трое.

Первый — Дамиано Томмази. Глава профсоюза игроков, которого называют фаворитом предстоящей гонки, вроде как хочет видеть тренером Анчелотти.

Второй — президент профессиональной лиги, в ведении которой находится серия C. Габриэле Гравина.

Третий — глава любительской лиги Косимо Сибилья.

Оба с теплотой вспоминают времена, когда сборной руководил Конте. Однако сам наставник «Челси» ранее говорил, что ему больше по душе работа в клубе, так как ему нравится быть в контакте с игроками постоянно.

2007 год. Роберто МАНЧИНИ - победитель серии А во главе "Интера" | Источник: AFP 2018

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