Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
Медосмотр Трампа не предусматривает посещения психиатра
Известная теннисистка пропустит престижный турнир из-за сына
Состояние Олега Табакова резко ухудшилось
Дженнифер Лоуренс рассмешила соцсети забавным макияжем
Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.01
Леганес1
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
7.01
Барселона3
Леванте0
Футбол. Зарубежный
7.01
Атлетик2
Алавес0
Футбол. Зарубежный
7.01
Вильярреал1
Депортиво1
Футбол. Зарубежный
7.01
Сельта2
Реал2
Футбол. Зарубежный
8.01
Малага0
Эспаньол1
Все события
AMN: авиация РФ отомстила боевикам за попытку напасть на Хмеймим
В проекте Крымского моста найдена ошибка
Большой японский кроссовер: скоро и российской сборки
Самые важные автомобили 2018 года
Долгожданная Кайшева и загадочный Шипулин
30 дней до Олимпиады: что нас там ждет?
Меган Маркл смутилась на встрече в Лондоне (фото)
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко поженились
Люди определили больных по лицу
Медосмотр Трампа не предусматривает посещения психиатра
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Самый высокий в мире отель откроют в Дубае
Фоторепортажи
21«Магнитка» разгромила ЦСКА
9Олегу Романцеву — 64
9 января, источник: Спорт-Экспресс

Манчини в сборной Италии: возможно ли это?

Главный тренер сине-бело-голубых не исключил, что возглавит «Скуадру адзурру».

Источник: Спорт-Экспресс

ОТКУДА ШУМ

Роберто Манчини дал интервью программе Tiki Taka, выходящей на канале Italia 1. Главный тренер «Зенита» рассказал, как поживает в России, выразив надежду, что питерцы догонят «Локомотив». Лишний раз восхитился красотой арены на Крестовском. Оценил перспективы команд серии А, пожелав «Наполи» удачи в борьбе за скудетто с «Ювентусом».

Но самым резонансным получился его ответ на вопрос о сборной Италии. Ведущий поинтересовался, хотел бы Манчини возглавить национальную команду, на что тот довольно развернуто ответил:

— Прежде, чем говорить о главном тренере сборной, наверное, будет логично дождаться назначения нового президента федерации. Однако я бы не стал исключать, что возглавлю национальную команду. Впрочем, все другие тренеры тоже наверняка не отказались бы от такой возможности. Сборная — это очень важно. А в жизни тренера может случиться всякое.

РЕАКЦИЯ

По данным Football Italia, Манчини действительно входит в круг кандидатов на вакантный пост, который освободился после увольнения Джампьтро Вентуры (напомним, этот специалист не сумел вывести Италии на чемпионат мира, в стыковых матчах «Скуадра адзурра» уступила Швеции).

Помимо Манчини называются Карло Анчелотти, покинувший в начале сезона «Баварию», и Антонио Конте, возглавляющий «Челси».

Правда, отмечается, что работа по поиску тренера осложнена отсутствием в федерации президента. Ведь Карло Тавеккио также покинул свой пост после шведского фиаско.

КТО ЗА КОГО

Кандидатов на пост президента тоже трое.

Первый — Дамиано Томмази. Глава профсоюза игроков, которого называют фаворитом предстоящей гонки, вроде как хочет видеть тренером Анчелотти.

Второй — президент профессиональной лиги, в ведении которой находится серия C. Габриэле Гравина.

Третий — глава любительской лиги Косимо Сибилья.

Оба с теплотой вспоминают времена, когда сборной руководил Конте. Однако сам наставник «Челси» ранее говорил, что ему больше по душе работа в клубе, так как ему нравится быть в контакте с игроками постоянно.

2007 год. Роберто МАНЧИНИ - победитель серии А во главе "Интера" | Источник: AFP 2018

СКОЛЬКО БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ ТРЕНЕР

Вчера был утвержден бюджет «обезглавленной» федерации на 2018 год. И в нем, как утверждает La Stampa, прописано, что на зарплату нового главного тренера заложено 5 миллионов евро. В «Зените» Манчини получает примерно столько же.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Скандал в Казани. Что на самом деле происходит в "Рубине"
Долгожданная Кайшева и загадочный Шипулин
30 дней до Олимпиады: что нас там ждет?
СКА одержал третью победу подряд в КХЛ
Мостовой: Смолов и Кокорин — не великие футболисты
Караваев и «Спартак»: обзор трансферных слухов дня
«Ман Сити» одержал волевую победу в матче Кубка английской лиги
«Локомотив»: вместо Эдера — Дзюба?
Спорт-Экспресс
Авто
Когда мы любим «Жигули»: из «шестерки» сделали шедевр Перед вами Жигули «шестерка» 1985 года выпуска. Этой машине 33 года! Но выглядит так она вовсе не из-за своего почетного возраста. Наоборот, эта машина даст фору многим более свежим автомобилям
Hi-Tech
Осторожно: обновление Windows ломает систему Компания приостановила распространение обновления систем против Meltdown и Spectre
Кино
Джоли с сыном, Кидман с наградой: как прошел «Золотой глобус» Триумф женщин, черные наряды звезд и другие яркие моменты премии «Золотой глобус 2018» — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Путин подписал закон, отменяющий термин «жилье экономкласса»
Роспотребнадзор опроверг введение особых требований по инсоляции
РБК: власти Москвы решили снизить уровень преступности путем сноса хрущевок
Строительство жилья под реновацию на месте Ховринской больницы могут начать во второй половине 2018 г
Леди
Как носить вещи из вельвета и бархата Подчеркнуто декоративный, невероятно фактурный и очень капризный вельвет, равно как и бархат, требует особого обращения.
Дети
Известная теннисистка пропустит престижный турнир из-за сына Спортсменка оспаривает право опеки у бывшего бойфренда.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь