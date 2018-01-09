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14:25 (мск), источник: Sports.kz

Россияне оправдывают провальную работу Бородюка в Казахстане

Вице-президент «Торпедо» Борис Игнатьев прокомментировал решение Александра Бородюка, который решил покинуть пост главного тренера сборной Казахстана.

— Это обыденная практика в футболе. У руководства часто бывают завышенные амбиции, они требуют результата, хотя часто за этими амбициями ничего не стоит. Футбол в Казахстане развивается по остаточному принципу. Ничего такого там нет. Саша там неплохо работал. Люди, которые были там до него, тоже чудес не показывали.

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Сложившаяся ситуация — отражение всего того, что есть в этом процессе. Бородюку было сложно тягаться с сильными мира сего. Но таких примеров много: вспомните хотя бы Берти Фокса, который трудился в Азербайджане или Роберта Просинечки. Они тоже ничего не добились. В таких сборных сложно что-то изменить, нет материала под руками. Саша принял такое решение, решил не испытывать судьбу, он поступил по совести. Думаю, он найдет себе работу. Считаю, это готовый тренер для сборной. Он много работал с хорошими специалистами, получил знания. Бородюк очень уважаем в футболе, игроки прислушиваются к его мнению. Саша — хороший педагог, он грамотно выстраивает отношения внутри команды, — отметил Игнатьев в интервью «Спорту День за Днем».

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