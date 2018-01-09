Россияне оправдывают провальную работу Бородюка в Казахстане

— Это обыденная практика в футболе. У руководства часто бывают завышенные амбиции, они требуют результата, хотя часто за этими амбициями ничего не стоит. Футбол в Казахстане развивается по остаточному принципу. Ничего такого там нет. Саша там неплохо работал. Люди, которые были там до него, тоже чудес не показывали.
Сложившаяся ситуация — отражение всего того, что есть в этом процессе. Бородюку было сложно тягаться с сильными мира сего. Но таких примеров много: вспомните хотя бы Берти Фокса, который трудился в Азербайджане или Роберта Просинечки. Они тоже ничего не добились. В таких сборных сложно