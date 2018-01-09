Манчини, Конте и Анчелотти — претенденты на работу со сборной Италии

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa.

Пранделли: Я бы согласился возглавить сборную Италии ещё тысячу раз

Согласно информации источника, на вакантную должность, которая освободилась после ухода Джампьеро Вентуры, претендуют главный тренер «Зенита» Роберто Манчини , наставник «Челси» Антонио Конте и экс-рулевой мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти.