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13:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Манчини, Конте и Анчелотти — претенденты на работу со сборной Италии

Руководство Федерации футбола Италии рассматривает кандидатуры трёх специалистов на пост главного тренера национальной сборной.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa.

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Согласно информации источника, на вакантную должность, которая освободилась после ухода Джампьеро Вентуры, претендуют главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, наставник «Челси» Антонио Конте и экс-рулевой мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти.

Ранее Карло Анчелотти дал понять, что по-прежнему хочет работать на клубном уровне. Что касается Конте, то главный тренер «Челси» будучи наставником сборной Италии с 2014 по 2016 год жаловался, что в национальной команде мало времени для работы с игроками.

А вот работающий в России Роберто Манчини готов рассмотреть предложение, если таковое поступит.

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