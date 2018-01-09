Манчини, Конте и Анчелотти — претенденты на работу со сборной Италии
Руководство Федерации футбола Италии рассматривает кандидатуры трёх специалистов на пост главного тренера национальной сборной.
Руководство Федерации футбола Италии рассматривает кандидатуры трёх специалистов на пост главного тренера национальной сборной.
Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Stampa.
Согласно информации источника, на вакантную должность, которая освободилась после ухода Джампьеро Вентуры, претендуют главный тренер «Зенита» Роберто Манчини, наставник «Челси» Антонио Конте и
Ранее Карло Анчелотти дал понять, что
А вот работающий в России Роберто Манчини готов рассмотреть предложение, если таковое поступит.