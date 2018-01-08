Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
10 советов, которые помогут распознать обман в статьях о здоровье
Яна Рудковская поделилась редким снимком с сыновьями
Васильева рассказала о домогательствах в кинематографе в СССР
Джоли и Энистон встретились на «Золотом глобусе»
Текущие события
Футбол. Зарубежный
8.01
Малага0
Эспаньол1
Футбол. Зарубежный
7.01
Леганес1
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
7.01
Барселона3
Леванте0
Футбол. Зарубежный
7.01
Атлетик2
Алавес0
Футбол. Зарубежный
7.01
Вильярреал1
Депортиво1
Футбол. Зарубежный
7.01
Сельта2
Реал2
Все события
От Нагиева до Бузовой: 80 фото звезд со съемок праздничных шоу
Яна Кошкина рассказала о съемках в постельных сценах
Путин объяснил, почему из «Газпрома» увольняются водители
Как «Авто Mail.Ru» летал на автомобиле
Бразильский полузащитник стал игроком «Барселоны»
Российского бойца назвали толстым и медленным
Анджелина Джоли вышла на красную дорожку в «наряде учительницы»
Пользователи Сети обвинили Стефанию Маликову в безвкусице
10 советов, которые помогут распознать обман в статьях о здоровье
Названа опасность дневного сна
"Представилась майором ФСБ"- СМИ об авиаскандале с женой Аршавина
Врач и его друг погибли от отравления алкоголем
Фоторепортажи
18ЦСКА обыграл «Химки» в Евролиге
25Лучшие спортивные фото 2017 года
8 января, источник: Vesti.kz

«Не прошло и года, как сняли». Чем запомнился этап Бородюка в сборной Казахстана

27 февраля 2017 года Александр Бородюк подписал контракт сроком на три года со сборной Казахстана по футболу. И вот российский специалист под давлением общественности и в результате перестановок в руководящем составе КФФ подал в отставку. Чем запомнился экс-тренер московского «Торпедо» и алматинского «Кайрата» на посту национальной команды рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz

1. Руководимая им сборная Казахстана в отборе на ЧМ-2018 не одержала ни одной победы и проиграла шесть матчей из семи, а сам Бородюк удостоился звания худшего тренера казахстанской команды за последние 12 лет. Россиянин набрал всего 4,8% возможных очков, что является худшим показателем со времен Сергея Тимофеева, под руководством которого казахстанские футболисты в 13 играх потерпели 12 поражений при одной ничьей — 2,6% возможных очков.

Читайте также
Александр Бородюк подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана

2. Бородюк в каждом своем интервью упоминал о том, что при нем футболисты не должны показывать равнодушие, то есть, по его мнению, если проигрывать, то достойно. Однако у сборной не всегда это получалось, чего стоят безвольные поражения на своем поле от Дании (1:3) и Черногории (0:3).

3. Несмотря не печальную серию из поражений, сборная Казахстана с Бородюком не терпела сверхкрупных неудач. Максимум пропускала по три мяча, как это было в тех же с играх с Данией и Черногорией, а также во встречах с Польшей (0:3 в гостях), Румынией (1:3 в гостях) и Кипром (1:3 товарищеский матч).

4. Как бы не критиковали Бородюка, но именно он реанимировал карьеру Давида Лория в сборной Казахстана, за которую вратарь «Иртыша» провел пять матчей в 2017 году. В то же время Лория был избран капитаном команды.

5. 17 июня 2017 года Бородюк был единственным из всех футбольных тренеров, кто присутствовал на матче открытия Кубка конфедераций (Россия — Новая Зеландия) в почетной ложе рядом с президентом России Владимиром Путиным, премьером Дмитрием Медведевым, бывшим и новым руководителями ФИФА Йозефом Блаттером и Джанни Инфантино, а также президентом РФС Виталием Мутко.

Читайте также
Раджабов: Даже Гвардиола не поможет сборной Казахстана

6. За время работы в сборной Казахстана Бородюк нередко подвергался нападкам со стороны СМИ. Например, после поражения от Дании (1:3) в Алматы один из журналистов поинтересовался у тренера, кто его трудоустроил в национальной команде по блату, учитывая провальную работу в «Кайрате».

На что специалист ответил следующим образом: «За всю мою жизнь никто меня никуда по блату не устраивал. Я всего добивался своим трудом. Вы провоцируете меня? Я на ваш вопрос отвечать не буду. Считаю его бестактным. А если я провалю сезон, отвечу за это».

7. Работа Бородюка в сборной вызвал саботаж в Казахстанской федерации футбола в конце 2017 года. Сразу несколько сотрудников (Гани Кайназаров, Игорь Утробин, Талгат Байсуфинов) попытались объяснить уже бывшему генеральному секретарю КФФ Канышу Аубакирову о необходимости отставки нынешнего главного тренера. По их мнению, Бородюк не имеет контакт с игроками, не умеет их настраивать, не показывает результатов, не отчитывается за проделанную работу, поэтому ему следует уйти.

В итоге, первым ушел Аубакиров, которого временно сменил президент ПФЛК Азамат Айтхожин. Бородюк, по своему признанию, уже принял для себя решение, о нем, собственно, уже официально объявлено.

8. Хоть Бородюк ничего не добился в Казахстане в качестве тренера, запомнился прежде всего своей деликатностью. По крайней мере, очень тактично ответил на критику в свой адрес со стороны генерального менеджера «Астаны» Саяна Хамитжанова, назвавшего его назначение ошибкой.

«Во-первых, я с ним не знаком. Во-вторых, скоро Новый год. Я бы хотел его поздравить, пожелать счастья и всего наилучшего», — сказал Бородюк. Определенно, другой тренер на месте россиянина, наверняка, ответил бы более жестко, но экс-тренер «Кайрата» в очередной раз продемонстрировал высокую сдержанность.

Напомним, российский специалист работает со сборной Казахстана с февраля 2017 года. Под руководством Бородюка команда с тремя очками в активе завершила отборочный турнир чемпионата мира-2018 на последнем, шестом месте.

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Товарищеские матчи
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Кубок Конфедераций
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Твумаси будет сложно конкурировать за место в составе "Бурсаспора" - Али Алиев
Бразильский полузащитник стал игроком «Барселоны»
Российского бойца назвали толстым и медленным
Британский журналист: «Эвертон» оценил Промеса в 20 млн фунтов
Арсен Венгер решил покинуть «Арсенал»
Зидан признан лучшим французским тренером второй год подряд
«Сантос» завтра проведет переговоры со «Спартаком» по защитнику
«Северсталь» впервые с 2011 года обыграла «Ак Барс» дома в КХЛ
Спорт-Экспресс
Авто
Как выжить в УАЗе: 48 часов лютого бездорожья (лучшее за 2017) Как запросто природа моделирует чувство опасности. Дуновение холодного ветра, странные звуки за шторами надвигающейся темноты... Под давлением зловещей обстановки тревога перерастает в страх. Неужели и мне суждено сгинуть во мхах сырого безлюдного болота?
Hi-Tech
Осторожно: фальшивые конкурсы «Сбербанка» Мошенники увеличили свою активность. Внимательно относитесь к сообщениям.
Кино
Возвращение Камбербэтча и не только: 18 новых сериалов 2018-го Камбербэтч — плейбой, Хью Грант — политик-гей, Джулия Робертс — сотрудница секретной службы, а Джона Хилл — маньяк. Эти и многие другие актерские перевоплощения вы увидите в новых сериалах 2018 года
Недвижимость
Достроили: что появилось в России в 2017 году (фото)
Путин выступил против строительства новых городов за Полярным кругом
Дом Меньшикова в Петербурге признали региональным памятником
Горнолыжный курорт построят на месте свалки в Пскове
Леди
Анна Павлова, Айседора Дункан и еще 4 знаменитые жертвы моды Выражение «жертва моды» появилось после Великой французской революции. Так стали называть девушек, которые носили шифоновые платья на улице в прохладную погоду.
Дети
Опубликованы два новых снимка принцессы Шарлотты Фотографии девочки разместил в своем официальном Instagram-аккаунте Кенсингтонский дворец.
Все о ремонте
Готовимся к главному празднику года: 25 игрушек своими руками
Классика и ар-деко в одной петербургской квартире
5 частых ошибок в оформлении маленькой квартиры
Как украсить кухню к праздникам и оформить новогодний стол
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь