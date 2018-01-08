«Не прошло и года, как сняли». Чем запомнился этап Бородюка в сборной Казахстана

Источник: Vesti.kz

1. Руководимая им сборная Казахстана в отборе на ЧМ-2018 не одержала ни одной победы и проиграла шесть матчей из семи, а сам Бородюк удостоился звания худшего тренера казахстанской команды за последние 12 лет. Россиянин набрал всего 4,8% возможных очков, что является худшим показателем со времен Сергея Тимофеева, под руководством которого казахстанские футболисты в 13 играх потерпели 12 поражений при одной ничьей — 2,6% возможных очков.

Читайте также Александр Бородюк подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана

2. Бородюк в каждом своем интервью упоминал о том, что при нем футболисты не должны показывать равнодушие, то есть, по его мнению, если проигрывать, то достойно. Однако у сборной не всегда это получалось, чего стоят безвольные поражения на своем поле от Дании (1:3) и Черногории (0:3).

3. Несмотря не печальную серию из поражений, сборная Казахстана с Бородюком не терпела сверхкрупных неудач. Максимум пропускала по три мяча, как это было в тех же с играх с Данией и Черногорией, а также во встречах с Польшей (0:3 в гостях), Румынией (1:3 в гостях) и Кипром (1:3 товарищеский матч).

4. Как бы не критиковали Бородюка, но именно он реанимировал карьеру Давида Лория в сборной Казахстана, за которую вратарь «Иртыша» провел пять матчей в 2017 году. В то же время Лория был избран капитаном команды.

5. 17 июня 2017 года Бородюк был единственным из всех футбольных тренеров, кто присутствовал на матче открытия Кубка конфедераций (Россия — Новая Зеландия) в почетной ложе рядом с президентом России Владимиром Путиным, премьером Дмитрием Медведевым, бывшим и новым руководителями ФИФА Йозефом Блаттером и Джанни Инфантино, а также президентом РФС Виталием Мутко.

Читайте также Раджабов: Даже Гвардиола не поможет сборной Казахстана

6. За время работы в сборной Казахстана Бородюк нередко подвергался нападкам со стороны СМИ. Например, после поражения от Дании (1:3) в Алматы один из журналистов поинтересовался у тренера, кто его трудоустроил в национальной команде по блату, учитывая провальную работу в «Кайрате».

На что специалист ответил следующим образом: «За всю мою жизнь никто меня никуда по блату не устраивал. Я всего добивался своим трудом. Вы провоцируете меня? Я на ваш вопрос отвечать не буду. Считаю его бестактным. А если я провалю сезон, отвечу за это».

7. Работа Бородюка в сборной вызвал саботаж в Казахстанской федерации футбола в конце 2017 года. Сразу несколько сотрудников (Гани Кайназаров, Игорь Утробин, Талгат Байсуфинов) попытались объяснить уже бывшему генеральному секретарю КФФ Канышу Аубакирову о необходимости отставки нынешнего главного тренера. По их мнению, Бородюк не имеет контакт с игроками, не умеет их настраивать, не показывает результатов, не отчитывается за проделанную работу, поэтому ему следует уйти.

В итоге, первым ушел Аубакиров, которого временно сменил президент ПФЛК Азамат Айтхожин. Бородюк, по своему признанию, уже принял для себя решение, о нем, собственно, уже официально объявлено.

8. Хоть Бородюк ничего не добился в Казахстане в качестве тренера, запомнился прежде всего своей деликатностью. По крайней мере, очень тактично ответил на критику в свой адрес со стороны генерального менеджера «Астаны» Саяна Хамитжанова, назвавшего его назначение ошибкой.

«Во-первых, я с ним не знаком. Во-вторых, скоро Новый год. Я бы хотел его поздравить, пожелать счастья и всего наилучшего», — сказал Бородюк. Определенно, другой тренер на месте россиянина, наверняка, ответил бы более жестко, но экс-тренер «Кайрата» в очередной раз продемонстрировал высокую сдержанность.