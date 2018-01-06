О фильме, посвященному победе сборной СССР по баскетболу в финале Олимпиады-1972.
11 человек пострадали из-за обрушения заграждения на стадионе после футбольного матча в Кувейте
11 человек пострадали
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11 человек пострадали
Болельщики Омана, празднуя победу своей команды, столпились на одной из трибун, вследствие чего заграждение обрушилось. Пострадавшие с незначительными травмами были госпитализированы.
Стоит отметить, что Оман в серии пенальти одержал победу со счетом 5:4 (основное время 0:0) и во второй раз завоевал Кубок наций Персидского залива.