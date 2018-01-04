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4 января, источник: Р-Спорт

Экс-футболист ЦСКА Рахимич вошел в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Бывший полузащитник московского ЦСКА Элвер Рахимич вошел в тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Боснии и Герцеговины (FSBH).

Источник: РИА "Новости"

В четверг FSBH сообщил, что главным тренером национальной команды был назначен Роберт Просинечки, а его ассистентами стали Гордан Чипирич, Драган Спасич, Кенан Хасаджич и Рахимич. Ранее Рахимич уже работал в тренерском штабе боснийцев во время чемпионата мира 2014 года в Бразилии.

Рахимич выступал за ЦСКА с 2001 по 2014 год, став в составе армейцев пятикратным чемпионом России и семикратным обладателем Кубка страны, а также победителем Кубка УЕФА. С 2007 по 2013 год он выступал за сборную Боснии и Герцеговины, за которую провел 40 матчей. По завершении карьеры игрока Рахимич работал в тренерском штабе «красно-синих» в 2013—2015 годах, с 2015 года — в ДЮСШ ЦСКА.

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