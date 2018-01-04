РФС поставил перед сборной России по пляжному футболу задачу победить на ЧМ-2021

Источник: ИТАР-ТАСС

В декабре текущего года РФС продлил контракт с главным тренером Михаилом Лихачевым до конца 2018 года.

«Мы с Лихачевым проговорили программу омоложения сборной и поставили долгосрочную задачу побороться за победу на чемпионате мира 2021 года. Мы не откладываем борьбу за золото в 2019 году, но понимаем, что это будет сверхзадача. К 2021 году мы должны выйти на тот уровень, который у нас был раньше. В 2018 году продолжится процесс омоложения национальной сборной — в чемпионате России появится ряд команд, которые будут укомплектованы молодыми игроками», — рассказал Анохин.

В 2017 году сборная России в пятый раз в истории стала победительницей Евролиги, а также заняла третье место на Межконтинентальном кубке. «2017 год получился переходным для сборной России, пришло новое поколение игроков, появились новые лидеры в команде — Максим Чужков, Артур Папортный, они получили признание и на международном уровне. Смена поколений не прошла незаметно, мы потеряли позиции в рейтинге, но все равно остались лучшими в Европе, выиграв Евролигу. Радует, что спад проходит достаточно контролируемо, и мы понимаем, что будет дальше», — отметил Анохин.

«У нас нет другой цели, как победить в каждом матче. Мы понимаем, что сезон 2018 года будет тяжелый, будут важные турниры. Мы будем бороться за победу в каждом соревновании», — заключил собеседник агентства.